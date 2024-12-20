痛快！申世景黑粉遭逮捕　「連家人也攻擊」公司硬起來：果斷處理

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員申世景多年來遭受網路霸凌，加害者於近日被警方逮捕。所屬經紀公司「The Present Company」於12月20日發表聲明，證實該消息並表示相關法律程序正在進行中。

▲申世景飽受黑粉攻擊困擾，連家人也遭波及。（圖／翻攝自Instagram／sjkuksee）



「The Present Company」指出，加害者在多個網路平台上對申世景進行持續性的誹謗與攻擊，不僅針對演員本人，還包括其家人、粉絲及周邊人士，這些行為涉及威脅、惡意中傷、散佈虛假信息和侮辱性言論，對相關人士造成了嚴重的心理傷害。

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The Present Company進一步表示，為追查加害者，他們與法律事務所「Ascendant Yulbon」合作，數月來成立專門團隊收集證據，並動用所有法律手段。

聲明中，The Present Company特別感謝粉絲告發，認為其在案件調查中發揮了關鍵作用。同時強調，未來若再發生類似案件，將毫不猶豫地採取強硬應對措施：「為保護公司所屬藝人和員工的權益，我們將對類似事件進行果斷處理，不會有任何例外。」

The Present Company最後表示，將努力根除濫用匿名性進行網絡霸凌的行為，期待此次加害者的逮捕能推動健康、負責任的網路溝通文化。

另外，申世景於今年7月與安孝燮所屬經紀公司「The Present Company」簽約，並計劃通過由柳承莞執導的電影《Humint》回歸大銀幕。目前，她正全力投入新作品的籌備當中。