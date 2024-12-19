ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

喜多川性侵醜聞又有新案！傑尼斯2被害人在美國提告「求償98億」

記者劉宛欣／綜合報導

叱吒日本演藝圈數十年的傑尼斯事務所，在創辦人強尼喜多川性醜聞爆發後，改名為「SMILE-UP.」處理後續賠償協商，經紀業務另設立「STARTO娛樂」管理原旗下藝人。近來強尼喜多川的性侵害問題又爆出新進展，有兩名前旗下藝人在美國向SMILE-UP.、STARTO娛樂提起約3億美元（約98億台幣）的賠償訴訟，對此，SMILE-UP.、STARTO都分別給出了回應。

▲▼喜多川。（圖／CFP）

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川生前犯下許多性侵罪行。（圖／CFP）

根據外媒報導，兩名前傑尼斯旗下男性藝人，分別主張於2002年及1997年在拉斯維加斯的酒店內遭受性侵害，並向內華達州地方法院提起訴訟，要求包括「SMILE-UP.」在內的相關單位賠償約3億美元（約98億台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

SMILE-UP.聲明表示：「本公司依據由外部專家調查報告書建議，設立了由第三方律師構成的受害者救濟委員會，該委員會負責判定受害申訴的真實性，並提供補償金額建議，相關補償程序已按此方式進行。」對於在美國被提告，聲明進一步指出：「提告相關人士過往皆居住於日本，我們認為美國法院對此案件不具管轄權。我們將與美國律師進行協商，進行後續應對。」

▲SMILE-UP.、STARTO陸續發聲回應。（圖／翻攝自日網）

▲SMILE-UP.、STARTO陸續發聲回應。（圖／翻攝自日網）

▲SMILE-UP.、STARTO陸續發聲回應。（圖／翻攝自日網）

另一方面，STARTO娛樂也發聲道「本公司於2023年10月17日成立，與SMILE-UP.無任何資本關係，是完全獨立的法人，兩者的經營完全分離。」還進一步提到：「因此，本公司與美國約465億日圓賠償的訴訟無任何關係，亦無被告的理由，對此我們深感困惑。」

針對強尼喜多川的性侵害問題，前傑尼斯事務所於2023年10月17日更名為「SMILE-UP.」，全面退出藝人經紀與培訓業務，專注於受害者的補償工作。而藝人的經紀與相關業務則全數轉交由STARTO ENTERTAINMENT負責。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

林襄、穎樂遭控佔位「小S神預言被挖」！主持當下反應曝：新聞會鬧很大

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

強尼喜多川

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係：一輩子家人
  2. 勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦
  3. 林穎樂懶理佔位事件！發文吐心情「好快樂」還自嘲：變流量密碼
  4. 賈永婕被王世堅嗆「跳海」婆婆急致電　她還原真相：委員打敗小S
  5. 喜多川性侵醜聞又有新案！傑尼斯2被害人在美國提告「求償98億」
  6. 林襄、穎樂遭黃小柔控佔位「堅決不認」　作家揭否認原因：有其合理性
  7. 放話跟黃聖依補辦婚禮！楊子被吐槽「離了怎辦？」竟回：跟別人
  8. 持修才得金曲獎　放話組男團：我的舞蹈比較前衛
  9. 甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫
  10. 徐懷鈺驚爆「向陳昇下跪」！　還原事發經過：我說我沒辦法

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366