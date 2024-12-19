喜多川性侵醜聞又有新案！傑尼斯2被害人在美國提告「求償98億」

記者劉宛欣／綜合報導

叱吒日本演藝圈數十年的傑尼斯事務所，在創辦人強尼喜多川性醜聞爆發後，改名為「SMILE-UP.」處理後續賠償協商，經紀業務另設立「STARTO娛樂」管理原旗下藝人。近來強尼喜多川的性侵害問題又爆出新進展，有兩名前旗下藝人在美國向SMILE-UP.、STARTO娛樂提起約3億美元（約98億台幣）的賠償訴訟，對此，SMILE-UP.、STARTO都分別給出了回應。

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川生前犯下許多性侵罪行。（圖／CFP）

根據外媒報導，兩名前傑尼斯旗下男性藝人，分別主張於2002年及1997年在拉斯維加斯的酒店內遭受性侵害，並向內華達州地方法院提起訴訟，要求包括「SMILE-UP.」在內的相關單位賠償約3億美元（約98億台幣）。

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SMILE-UP.聲明表示：「本公司依據由外部專家調查報告書建議，設立了由第三方律師構成的受害者救濟委員會，該委員會負責判定受害申訴的真實性，並提供補償金額建議，相關補償程序已按此方式進行。」對於在美國被提告，聲明進一步指出：「提告相關人士過往皆居住於日本，我們認為美國法院對此案件不具管轄權。我們將與美國律師進行協商，進行後續應對。」

▲SMILE-UP.、STARTO陸續發聲回應。（圖／翻攝自日網）

另一方面，STARTO娛樂也發聲道「本公司於2023年10月17日成立，與SMILE-UP.無任何資本關係，是完全獨立的法人，兩者的經營完全分離。」還進一步提到：「因此，本公司與美國約465億日圓賠償的訴訟無任何關係，亦無被告的理由，對此我們深感困惑。」

針對強尼喜多川的性侵害問題，前傑尼斯事務所於2023年10月17日更名為「SMILE-UP.」，全面退出藝人經紀與培訓業務，專注於受害者的補償工作。而藝人的經紀與相關業務則全數轉交由STARTO ENTERTAINMENT負責。