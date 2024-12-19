分手龍語申後　蔚葒縈砸鉅款新店買房曝光

記者葉文正／台北報導

蔚葒縈、龍語申分手後，龍語申無縫接軌與何依霈在一起，進而結婚。但今天蔚葒縈出席sugarfina記者會時透露，早就對這段感情不縈於懷，甚至終於結束北漂的日子，在新店買房，40坪含車位靜止要一千一百萬，讓她覺得真的很感恩。

▲蔚葒縈走出情傷。（圖／翻攝臉書）

蔚葒縈在結束那段感情後，去考了私人健身教練證照ACE，並笑說：「考試內容是一本很厚的原文書，要能夠自己去吸收，還要猜答案，準備了5個月才考上，是ACE證照，很難考，我考過後覺得自己好棒，未來可以在全世界任教，覺得什麼事都能辦到。」

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▲蔚葒縈今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

她也舉例，家裡電器一買就要買最好的，感情也是希望一步到位，只是人生很多事情事與願違，目前單身，適應了很清晰也很自由的空氣，也談到對感情的想法：「我會很有母愛，像照顧狗狗這樣，只要另一半有需要幫忙，是很努力很上進的人，我就會一直陪他成長進步，喜歡跟這樣的人相處，只是也容易受傷，不過再站起來就好。」但粉絲仍心疼她的遭遇。

▲蔚葒縈喜歡保持心情愉快。（圖／翻攝臉書）

她也提到如何療情傷：「那時候有想要做突破自己的事情，就去高空彈跳，聽書是不會死的自殺，到了那裏後，很多女生排隊後還是哭著下來，但我就是想說跳了之後，真的會豁然開朗，但上去時腳真的都在發抖，我連死都不怕，還有什麼可怕，所以不要想不開，其實很安全，跳了之後，現在想要每年都去跳一次。」

▲蔚葒縈去韓國玩釋放自己。（圖／翻攝臉書）

她說單身兩年來，想要讓自己有多點時間，因為之前花太多時間，沒有為自己活，但現在身邊有追求者，「他們用另一種方式支持我，雖然也有約會，必須承認以前我超級外貌協會，要很順眼，現在覺得那些都是假的，現在會想，就算比我矮也沒關係。」

▲蔚葒縈喜歡這家的糖果。（圖／記者葉文正攝）

她承認最近買了新家，「因為我是高雄人，北漂多年，終於有自己的家，房子到現在還在施工中，還剩一些收尾，買在新店，買的時候一千出頭，已經漲到一千三百萬，在新店山上，屋況很好，視野也很好，可以看到101，銀行行員還說，我是老天保佑的孩子，權狀44坪含車位，三房一廳還有車位，現在每月繳一萬多的利息，房子在591看到的。」能夠以低價買入新房，讓她覺得很幸運。

蔚葒縈說，新店是風水寶地，可帶財進到家裡，每天都正能量滿滿，十月才搬進去，裝潢花了兩百萬，北漂十幾年，終於有了自己的房子。對於保養，她說過去同事帶她去打蘋果肌，看到照片才想說「天啊，以前為何把自己打成像麵包超人，打嘴唇還變啄木鳥，一直很注重保養跟養生。」

她建議大家，一定要喝膠原蛋白跟維他命C，「因為小時家裡開中藥行，媽媽也會讓我吃膠原蛋白跟維他命C，還有維持愉快的心情，才會有年輕的外貌。至於跟sugarfina的淵源，她說當年去美國玩，朋友介紹她吃，後來就裝滿糖果回來，因朋友說不知道這個品牌，不要說來過美國，這是充滿回憶跟夢想的味道，再怎麼心情不好，就要想世界很大，我要征服世界。

蔚葒縈也說，看到前男友閃婚，心情上是：「其實沒有很注意，但是大家都會傳給我，很多內容都會忿忿不平，是我去安慰粉絲，適合的人就會走在一起，不適合就會分開，一切安排都是有原因的。」對感情態度變得更豁達。