職場禮儀？新人女主播脫口「感謝姐」秒被嗆：有夠白目！

記者許逸群／台北報導

前主播黃若薇有「小隋棠」之稱，她身兼電視節目主持人、人力銀行發言人、校園講師，還開了連鎖手搖飲，是典型的斜槓一族。提到近日的演藝圈職場禮儀風波，經歷多個職場的她也分享：「有時候你認為的禮貌，在別人看來是種冒犯。」

▲黃若薇經歷過各種職場，身兼多職。（圖／翻攝黃若薇臉書）

黃若薇今（19日）在社群網站分享，當年剛進新聞台播報，下播的時候一句「感謝OO姐」，被前輩在私下議論，認為她年紀也沒多小，該行為「有夠白目」，該前輩後來也不太跟她講話。不過她笑說，因為自己本人鈍感力很強，一直到很多年以後同事提起她才知道自己因為「過度禮貌」被討厭。

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如今身為人力銀行發言人身分的黃若薇表示：「不同世代、不同人群，對於禮貌的定義不同，別人不喜歡，也不代表自己就是錯了，即使努力盡量做到360度零死角禮貌，也可能會造成對方主觀的不快。」

▲黃若薇分享以前在新聞台的經歷。（圖／翻攝黃若薇臉書）

對於職場的稱呼，黃若薇提出：「遇到視覺年齡跟我差不多的同事，我會直接問對方，我該怎麼稱呼你比較好？然後開玩笑的問『要加個哥或是姐嗎』，如果回覆都可以，我就會加個尊稱；反之回覆不用，我就恭敬不如從命。」她認為，職場上有時自己覺得被冒犯了，其實可以溝通直說，不然對方很可能完全沒感覺。

黃若薇的分享激起許多網友討論，有網友直言「職場比墳場恐怖」。大多數的網友都表示，對女性的稱謂的確比較敏感，最好先問一聲怎麼叫比較保險。