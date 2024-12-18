台灣第一人！女團幻藍小熊奪「大韓民國文化演藝大賞新人獎」

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」在南韓出道僅100天就在第32屆「大韓民國文化演藝大賞」上奪得「KPOP新人賞」，成為首個獲此殊榮的台灣女團，六人開心直呼：「像是提前收到耶誕禮物！」其中隊長XXIN更是難掩激動表示：「先前在寫詞的時候曾寫下『霸佔熱搜榜最強新人獎』幾個字，沒想到這個夢想竟然成真，在實現承諾的同時，也要把獎獻給公司跟歌迷，謝謝他們這麼用力的栽培及支持！」

▲GENBLUE幻藍小熊勇奪第32屆「大韓民國文化演藝大賞 KPOP 新人賞」。（圖／天空娛樂提供）



首次受邀出席頒獎典禮的GENBLUE幻藍小熊特別飛到南韓領獎，不僅身披「小熊外套」戰袍風光走紅毯亮麗出擊，還在頒獎典禮上當著台下的前輩們展現實力表演韓文單曲〈COCOCO〉，並與韓國歌手協會會長、南韓國寶級歌后李子淵相見歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李子淵以自身在演藝圈的經驗鼓勵她們繼續努力，她更提及當初自己的老師、也是資深歌手羅勳兒先前在她得獎時也是特別送上炸醬麵給自己，有著音樂生涯能長長久久下去的立意 ，也因此這次請擁奪新人獎的GENBLUE幻藍小熊吃炸醬麵，除了希望團體也能像細長的麵條一樣細水長流持續發展，背後代表更多的是傳承的意義。

▲GENBLUE幻藍小熊與南韓國寶級歌后李子淵相見歡。（圖／天空娛樂提供）

此外，GENBLUE幻藍小熊為了台、韓兩地的活動，一刻不得閒，不僅為了接踵而來的商演彩排團練，更積極準備明年1月18日在台大體育館的粉絲演唱會。為了迎接2025年的到來，每個成員幾乎都換上全新的髮型和髮色，其中許媛媛、毓分別以湖水綠和黃金色髮色現身，「忙內」NICO及隊長XXIN則以亮眼橘紅髮色展現煥然一新，采甄則試了人生第一次的眉上瀏海，她笑說：「這個髮型原本是我小時候覺得最醜的髮型，沒想到這次公司突然提出換髮型的點子，結果剪完之後超乎我想像，我超級喜歡！希望這次的造型也能吸引到更多粉絲！」