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田亞霍「月收入20萬」養一家四口　斜槓當德州撲克職業玩家

記者吳睿慈／台北報導

歌手田亞霍明年即將迎來30歲，他揪老婆成立音樂工作室拼事業經濟，不僅把自立門戶發新輯《Who's Gonna》當最後代表作「背水一戰」全力衝刺，身為一家之主，他扛起一家四口生計更身兼多職，舉凡歌手、音樂製作人、影像創作者、公司老闆兼會計都納入自身「履歷」外，還打算把自己擅長玩的「德州撲克」變成第二專長當起專業玩家，單月收入曾經突破20萬，承認牌技還不錯。

▲田亞霍即將在明年滿30歲，「月收入20萬」養一家四口　斜槓當德州撲克職業玩家。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲田亞霍即將在明年滿30歲，扛一家四口生計，斜槓當德州撲克職業玩家。（圖／猫少娛樂工作室提供）

田亞霍醞釀近1年時間終於推出工作室的首張代表作 《Who's Gonna》，這張收錄的8首創作，是他這些年歷經結婚生子、成長歷練等心路歷程的集結作品。只是獨當一面的他，得自己接洽活動商演事宜，談唱酬拿捏加上找資源都是一大學問，讓他快速成長也思考如何讓自己能「賺更多錢」，也因此除了全力衝刺專輯宣傳外，更抱著「背水一戰」的心情去打拼，有著公司、家庭雙重經濟壓力的他坦言：「其實單靠音樂演出及製作收入很難養家活口，頂多打平支出，因此有在思考這張專輯如果成績還是不太理想，之後可能就『佛系』出單曲，專心做幕後，也思考要轉型為多元音樂人去掙更多收入的可能性。」

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▲▼ 田亞霍「月收入20萬」養一家四口　斜槓當德州撲克職業玩家。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲田亞霍推出醞釀一年的新專輯 《Who's Gonna》。（圖／猫少娛樂工作室提供）

為了全家人生生計，田亞霍橫跨多領域，包括學習拍攝剪片嘗試挑戰當起影像創作者，喜歡打遊戲的他也打算開遊戲直播頻道，當起多元斜槓音樂人；此外，多年前因為偶然接觸「德州撲克」的他因為有興趣加上「牌技」過人，讓他漸漸把興趣轉為半職業玩家當成斜槓事業經營，他笑說：「這次發片的企宣費有三分之一就是比賽德州撲克贏來的收入！」曾月收入突破20萬、一晚最高贏了8萬。

田亞霍記者會上特別感謝賢內助的支持：「輪流帶兒子們上課遊戲，再利用空閒時間寫歌、剪片，半夜等孩子睡覺後，老婆就跑去修圖，我來錄音跟混音，今年有大半的日子日常都是這樣過的！」夫妻倆曾因為工作而吵架？他笑說：「夫妻拌嘴溝通難免，因為我本身是個Chill guy ，但老婆是急性子的人，所以他常覺得我動作太慢、效率太差，最常念我的一句話就是『怎麼步調跟烏龜一樣』！」

▲▼ 田亞霍感謝妻子的。（圖／猫少娛樂工作室提供）

▲田亞霍忙賺錢感謝妻子的體諒。（圖／猫少娛樂工作室提供）

提及工作名稱及營運狀況，田亞霍表示：「『猫少』是我打遊戲的暱稱，當初想說打遊戲就像拓荒的概念一樣，所以決定用這個名稱，目前公司大概成立快一年，還是很小規模，加上小燕姐跟以前同事都很支持我，也都常讓我們諮詢，還有時候幫我們接洽活動，很感謝小燕姐跟之前同事的幫忙。」

即將邁入三十歲，田亞霍對於「三十而立」也有自己的規劃跟目標，已經成家的他目前除了全力衝刺公司事業，並訂下明年想要達成的目標，「希望寫出一首破千萬點閱率的歌曲，然後在『德州撲克』的牌技可以更精進，能進階到更大的國際賽拿到好成績，最後希望賺錢之餘，能有多的時間可以陪伴老婆跟兒子！」

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