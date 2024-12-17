黃宣新婚1年「套套用量」全說了！　放閃愛妻：每天都是新的一天

記者吳睿慈／台北報導

音樂鬼才黃宣接下保險套代言，他17日出席新品發佈記者會，剛新婚1年的他，誠實交代「套套」用量，夫妻情趣全曝光，承認平時會對老婆做浪漫的事，他理性表示「要看大家對浪漫的解讀是做些什麼，但我覺得是細節的關心，做很浪漫的事情比較像是滿足自己，別人不一定想要。」2024年即將來到尾聲，他一路忙到跨年，並向粉絲喊話「可以期待一下新專輯」。

▲黃宣新婚1年代言保險套。（圖／記者姜國輝攝）



黃宣2023年與交往10年的經紀人結婚，他17日出席新品記者會，被辛辣問到「套套用量」，他誠實交代：「看狀況，需要的時候不能少，用量大不大不重要！」他也分享床上技巧來自於平常的修煉，「最重要的是留下了什麼，有沒有聆聽呵護，兩性之間的呵護最重要。」承認自己不是霸氣型的男生，但會主動關心，「在小細節上體現對品味的追求，愛就是在別人的需要上體現自己的責任。」

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▲黃宣獻花給老婆。（圖／記者姜國輝攝）



兩人新婚一年，對於生小孩的計畫順其自然，「小孩來自於生活的累積，有時候是小孩選擇你，與其目的導向，有時候他要來你也擋不住，重要的是平常要累積」，他同時分享婚姻之道需要傾聽，「雙方互信互愛，無論是婚姻還是兩性關係，或者是在對愛人的相處上」，承認維護關係是人生的課題，「我才結婚一年，雖然我們交往十年，每天還是新的一天」。

平時享受兩人世界，工作也沒怠慢，黃宣將唱台北跨年，但預告「有神秘的驚喜給大家」，專輯則是預計2025年推出。

▲黃宣新婚1年放閃愛妻「每天都是新的一天」。（圖／記者姜國輝攝）