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多米多羅「挨告性騷判賠10萬」　怒公開法官偷懶證據：睜眼說瞎話

記者王靖淳／綜合報導

旅日網紅多米多羅日前遭台藝大琵琶女神李雨禧提告性騷擾，雙方打官司2年多的時間，昨（14）日他透露自己要賠10萬元，同時也直言：「台灣司法真的可悲。」今（15）日他在頻道上傳新片公開法官偷懶的證據，痛批睜眼說瞎話，並解釋自己之所以那麼生氣的原因，同時也表示會再上訴，「雖然對判決結果不服，但我還是願意再相信司法一次。」

▲▼多米多羅。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

▲多米多羅。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

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影片中，多米多羅坦言不滿判決的結果，並詳細分析法官的裁決內容，強調自己將上訴並再相信司法一次。他指出，法官的判決不合理，尤其對於他和女方互動的界線，完全由對方事後決定，認為這種判斷會使未來的性騷擾事件滿天飛。

多米多羅提到，女方提出的證據主要為對話紀錄，包括他曾向對方提到「一起睡也可以」等言論。他強調，這些內容其實是在討論企劃，為女方主動提出「癡女到我家住一晚」的構想，雙方當時互開玩笑，因此他不解對方事後為何會聲稱不舒服。

▲▼多米多羅（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲多米多羅對於判決結果表達不滿。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）

多米多羅指出，女方住了五六天後，仍主動向他表示要求多住兩天，雙方還一起到迪士尼拍攝約會影片，因此認為判決書稱對方心生畏懼的說法相當矛盾。

此外，多米多羅批評法官未認真審查關鍵影片，反而採用檢察署先前的結論，未進一步調查。為此他痛斥：「判決上面寫說已經經由檢察署勘驗，並無調查之必要，所以法官連看都沒看，法官直接抄我之前告她妨礙名譽，然後不起訴的判決，睜眼說瞎話欸！那我打這個官司的意義在哪裡？我花一堆訴訟費都被當性騷擾犯的嗎？」

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多米多羅, 網紅, YouTuber

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