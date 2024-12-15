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「4千年一遇美女」溼身照曝！　水下美腿全看光

女星鞠婧禕。（圖／翻攝鞠婧禕微博）

▲女星鞠婧禕被日本媒體封為「4000年一遇美女」。（圖／翻攝鞠婧禕微博）

圖文／CTWANT

大陸女星鞠婧禕2013年從SNH48出道，她擁有甜美長相，被日媒封是「4000年一遇美女」，近日她跟知名導演郭敬明合拍的新劇《月鱗綺紀》也受到討論，而郭敬明近日公開鞠婧禕的劇照，水出芙蓉的照片也被網友大讚。

郭敬明公開鞠婧禕的古裝劇照。（圖／翻攝郭敬明微博）

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▲郭敬明公開鞠婧禕的古裝劇照。（圖／翻攝郭敬明微博）

據了解，鞠婧禕在劇中飾演九尾狐妖「露蕪衣」，從照片中可見，她一臉精緻妝容，透光的唇彩更是讓白皙的肌膚更明顯，她下身浸水中，衣服跟頭髮都濕了，回眸的眼神更是清純靈動；另一張照片，則是鞠婧禕趴岸邊，纖細的手指塗鮮紅色指甲油，在水中依稀可見美腿，她抬頭望岸上人，表情一臉無辜。

▲▼ 。（圖／）

▲在水中依稀可見鞠婧禕美腿。（圖／翻攝郭敬明微博）

照片一出，不少網友紛紛大讚，、「鞠婧禕又美上新高度了」、「郭導多發露蕪衣，露蕪衣美神」、「郭敬明的美學真的很厲害，鞠婧禕都變高級了」、「小狐狸出水芙蓉啊好水靈啊」。

儘管鞠婧禕的妝髮大多獲得好評，其中一套穿黑紗加上公主頭的造型，因相似迪麗熱巴在古裝新劇《慕胥辭》的定裝照，被網友質疑抄襲。

據悉，1994年出生的鞠婧禕，在2017年成為第一位SNH48總選舉連霸成員，2018年她在古裝劇《芸汐傳》嶄露頭角，隔年靠《新白娘子傳奇》再獲關注，同年獲2019年福布斯中國名人榜第94名，2020年變第84名，她也是福布斯中國30位30歲以下精英人物。

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