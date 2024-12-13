記者潘慧中／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有158萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛。而現實生活中，她不但是優秀的創作者，更是網友口中的佛心老闆，這可以從她的年終承諾窺見一二。

▲HOOK年初曾許下年終獎金的承諾。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



照片中，可以看到白板上寫著「2025 1/1 00：00前還是單身的話，年終加1個月」，HOOK坦言這是年初和員工打的賭，「不知道為什麼」，也忘記是誰提出的，而且還被挖出留有打賭影片！

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▲HOOK還被挖出留有打賭影片。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



HOOK無奈地說，她當時還志得意滿地心想，至少還有一年可以努力，只不過一晃眼就到了2024年的尾聲，她依然沒有戀愛對象，「沒想到～(￣∇￣)～」，貼文至今已吸引2.7萬人按讚。

▲HOOK至今仍單身。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）



好友阿部瑪利亞在留言區笑問：「還是我當一日女友先幫妳省錢？？」粉絲則是羨慕地說：「好想當妳的員工」、「太幸福了吧好想要這個福利」、「還好沒有附加條件要在一起多久」、「現在留言徵人一定來得及！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）