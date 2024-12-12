胡瓜錄影到一半突喊「不錄了」！　康康跪地挽留遭嗆：主持人不只你一個

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》邀來綜藝天王胡瓜攜徒弟歐漢聲一同上節目宣傳「鑽石舞台之夜」演唱會，節目開場胡瓜與歐弟合唱〈乾一杯〉，整個攝影棚氣氛都帶動起來，唱完後胡瓜往舞台中間C位一站，脫口「歡迎收看（友台節目）」，讓康康聽了心生危機感：「瓜哥你今天來我這個節目，一則以喜，一則以憂，喜就是你這個綜藝天王，竟然會來我們節目，然後再來很怕你篡位。」但胡瓜卻要他放心，「你們陣容這麼齊全，這幾個都是老朋友了。」

▲▼胡瓜、歐漢聲錄製《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

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難得上綜藝節目，胡瓜光聽到主持群介紹整集節目會有五回合的演唱單元，頓時看著手錶說：「後面還有通告要趕時間。」逼得主持人康康當眾請求：「那我話講快一點。」正當第一回合杜忻恬、沈建豪、李子森、翁鈺鈞輪番唱完四首歌， 胡瓜以為四個人四首歌，代表已經錄完四回合，這時康康卻告知這才只是其中一回合，當場讓胡瓜和歐漢聲傻眼，兩人一邊喊著「不錄了」，一邊要往棚外走，主持群見狀急得死纏猛攔，康康甚至跪地抱住胡瓜大腿挽留，但胡瓜卻沒心軟：「主持人不只你一個，這種事交給忻恬來就好。」

被點名的杜忻恬趕緊衝上前拉住，台上眾人圍成一團，許志豪直接無預警從胡瓜胯下躦過，此舉笑翻眾人，連胡瓜都說：「現在是當我媽祖躦轎腳嗎？」綜藝天王胡瓜現身《綜藝一級棒》，滿滿綜藝效果。

▲胡瓜喊不錄杜忻恬急挽留。（圖／中視提供）



胡瓜見同場歌手有郭婷筠覺得格外熟悉：「她跟我女兒長得一模一樣，她們很奇怪，胖的時候一起胖，瘦的時候一起瘦，讓人分不出來。」郭婷筠也語帶興奮地說：「瓜哥真的像我第二個爸爸一樣。」整集下來歌手飆唱一首又一首的好歌，胡瓜也聽到忘我：「感謝這節目讓我很久沒這樣好好聽歌了，我現在慢慢適應這舞台，要不要再多三組來唱。」