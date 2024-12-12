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謝和弦辣妻「再培養一個謝和弦」想拚第三胎！他許真實心願：很怕

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

▲謝和弦推出新專輯《2203扣人心弦(下)》。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

37歲謝和弦在大女兒謝音悅（Melody）生日當天推出全新專輯《2203扣人心弦(下)》，曾話題不斷屢次佔據媒體版面的他，這次和大女兒、太太陳緗妮一起接受時報周刊CTWANT專訪，謝和弦說：「年輕的時候被躁鬱症困擾，沒辦法掌握自己身心靈，現在是在地球上最舒服的狀態，這張專輯完全沒有髒話，是我自覺人生改變最多的時候。」

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

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▲謝和弦和大女兒、太太陳緗妮一起接受本刊專訪。（圖／侯世駿攝）

謝和弦、陳緗妮在2021年登記結婚，隔年生下大女兒Melody，今年3月又再度迎接二女兒謝音芙（Harmony）的誕生，夫妻倆異口同聲表示：「當父母之後真的覺得當父母很辛苦。」兩人這段時間都是經常一手抱小孩、另一手用手機處理工作、聯絡事情，一直處在很忙很忙的狀態，還自嘲一個已經爸爸手、一個則是媽媽手。

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

▲謝和弦坦言結婚生子後自己改變很大，「現在是在地球上最舒服的狀態」。（圖／侯世駿攝）

謝和弦說每天只能在女兒們睡覺後勉強擠出的1個小時或是40分鐘的空檔來進行創作，但靠著有效時間調配規劃，從發想到製作短短4個月完成整張專輯，也非常感謝住在樓下的岳父、岳母可以就近幫忙照顧兩個可愛女兒，讓夫妻兩人可以專心忙事業。太太陳緗妮話說得直白：「因為不想要那個法院的新聞，一直佔據版面，所以就趕快做一個作品，想說我們的人生還是要繼續前進。」

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

▲雖然忙著照顧兩個女兒，謝和弦表示從發想到製作短短4個月就完成整張專輯。（圖／侯世駿攝）

提到專輯中〈做妳的靠山〉，謝和弦透露當初是在太太懷第一胎時所創作的歌曲，「 我其實在寫歌的時候，就想說我以後要在女兒的婚禮的時候唱，還在肚子裡面就已經想到婚禮了，想超遠的」，已成為女兒控的他更表示，「小女兒黏媽媽、大女兒黏爸爸，目前想說等兩個女兒大一點，還想要拚第三胎」。

謝和弦說希望可以再生一個女兒，而一旁的太太則說下一胎比較想要兒子，陳緗妮表示之前看到TRASH主唱阿夜（林志融）的兒子，兩人都覺得超級可愛，還說：「想要兒子，再培養一個謝和弦。」謝和弦則打趣說：「很怕兒子幼稚園就帶老師回家。」

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

▲已成為女兒控的謝和弦，透露自己還想再生一個女兒。（圖／侯世駿攝）

他重提自己之前負面事件，當時讓父親十分擔心，「因為那陣子出事的時候，我爸就跟我說生兒子是來報仇的，生女兒是來報恩的，他是很擔心我，我生女兒當爸爸之後 他就很放心自己的兒子，不會三不五時『牙』起來要送醫院」，為人父母後讓謝和弦深刻體會到做父母的辛勞，這次也創作了〈爸爸辛苦了〉，送給養育自己長大的父親。

星談心／謝和弦拚第三胎仍要女兒　老婆陳緗妮許願：再培養一個謝和弦

▲謝和弦、陳緗妮今年10月砸下百萬補辦婚宴、席開20桌。（馬槽音樂提供）

現在的謝和弦開口閉口都是兩個可愛女兒，他說：「不在乎重點放在女兒身上，是夢寐以求的人生，工作有女兒可以參與，是很奇妙的體驗。」

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▲謝和弦工作時有老婆女兒陪伴打氣，感覺很幸福。（圖／侯世駿攝）

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