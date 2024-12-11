連恩墜樓案新進展！法院控2飯店員工「有充分理由懷疑」身分曝光

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）10月在阿根廷首都的飯店CasaSur Palermo墜樓身亡，享年31歲。然而墜樓事件調查出現新進展，法官考慮對墜樓飯店的另外2名員工起訴。

▲連恩佩恩（Liam Payne）墜樓身亡案調查出現新進展。（圖／翻攝自IG）

據美國媒體《TMZ》報導，連恩逝世2個月，墜樓案仍持續在調查，相關人員證實，法官正在針對兩位工作人員審議相關指控，其中一位是當天打急救電話的飯店櫃台接待經理，甚至飯店營運經理也涉嫌與連恩墜樓身亡案有關。而目前尚不清楚兩員工被控具體涉及哪些罪名。

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法官更將撥打急救電話的飯店員工及飯店經理稱為「被告」。另外據《滾石雜誌》爆料報導，兩位嫌疑人將於12月19日出庭接受質詢，法院相關文件指出，「由於有充分理由懷疑他們參與了被調查的事件，我們要求以下人員作出陳述。」

撥打急救電話的飯店員工目前仍在該飯店工作，該員工曾撥打2通求救電話，提及「有一名客人服用了過量的毒品和酗酒」，並且「毀壞了整個房間」，第2次通話提到客人的生命「可能有危險」，詢問警方是否在路上。

在此之前，已經有3人因涉及連恩佩恩死亡案被起訴，包括一位飯店員工，一名被指控遺棄連恩的友人，以及一名涉嫌毒品交易的人。截至目前為止已經有5人被起訴。