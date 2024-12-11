ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Makiyo兒釀禍「打破20萬商品」　美女老闆小林優美反應超暖

記者許逸群／台北報導

日籍女星小林優美以自營的珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」圓夢，日前選了良辰吉時，在好姐妹Makiyo專程前來道賀中喜慶開幕，她欣喜又感動：「一路走來很辛苦，但我覺得很值得，尤其在我生病後，更能體會『及時』的意義和寶貴。」

▲▼日籍女星小林優美自營珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」。（圖／經紀人提供）

▲小林優美自營珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」，好姐妹Makiyo特地前來慶賀。（圖／經紀人提供）

MAKIYO與小林優美認識22年，眼前的姊姊，堅強的外表背後有顆溫暖的心，她還提到：「我兒子前幾天打破店內陳設的藝術品，她沒有生氣，還問說小朋友有沒有受傷、有沒有嚇到。20多萬的藝術品耶，她一點都不動怒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小林優美透露，開店的過程備嘗辛苦，「開一個店感受到沒做過的事情太多，光是各種中文合約、法規，我就得花很多時間去了解，這些行政的事情，都是我人生從沒碰上的，決定要做、就得克服，一件一件去摸清楚、去完成。」

小林優美在生病後，突然驚覺無常和意外總是讓人措手不及，給她很大的警醒，「我喜歡看珠寶、設計珠寶，也很喜歡台灣，於是決定在台灣開一家珠寶設計店，讓我可以透過這些藝術品，讓更多朋友看到我的創作。」

▲▼日籍女星小林優美自營珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」。（圖／經紀人提供）

▲小林優美為圓夢開店親力親為。（圖／經紀人提供）

她第一次當自己掌管店內大小事的老闆，之前為了前置準備、合約而忙，店開門營業，她不假手於他人，全都自己來，「我還沒找到店長，什麼都要靠自己，就連客人刷卡，我也是第一次碰到，我也不知道統編是什麼？怎麼用？遇到了就學吧！」

小林優美說道，「我自己畫設計圖、請日本公司打造，每一個為客人量身打造的限定款，都是我的用心。」值得一提的是，藝人好友方文琳、杜德偉、歐漢聲與愛紗等人都自己配戴、幫她宣傳，讓她備感窩心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行

網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

MAKIYO, 小林優美

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 于正「瓊瑤花葬日」首回應刪道歉文！　貼文今消失遭嗆小人
  2. 民歌50宣佈推出LINE貼圖！　「50首民歌歌詞」全收錄...還要做公益
  3. 郭富城開唱倒數16天　無預警祭超大福利「可和天王合照」抽獎方法曝　
  4. Makiyo兒釀禍「打破20萬商品」　美女老闆小林優美反應超暖
  5. 陳妍希父親逝世他沒來台灣！　陸狗仔PO片「陳曉喝爛醉」口碑翻車
  6. 大方！泰勒絲「時代巡演」分紅64億　司機、木工都有份
  7. 瓊瑤花葬羽化成仙　俞小凡等藝人現身祝福回到平先生身邊
  8. 吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相
  9. 林心如全程送別瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬快步離開
  10. 《甄嬛傳》導演2025新劇「預告出包」！肖戰《藏海傳》糊到汗水沒了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366