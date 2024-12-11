Makiyo兒釀禍「打破20萬商品」　美女老闆小林優美反應超暖

記者許逸群／台北報導

日籍女星小林優美以自營的珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」圓夢，日前選了良辰吉時，在好姐妹Makiyo專程前來道賀中喜慶開幕，她欣喜又感動：「一路走來很辛苦，但我覺得很值得，尤其在我生病後，更能體會『及時』的意義和寶貴。」

▲小林優美自營珠寶設計名店「YUMI KOBAYASHI」，好姐妹Makiyo特地前來慶賀。（圖／經紀人提供）

MAKIYO與小林優美認識22年，眼前的姊姊，堅強的外表背後有顆溫暖的心，她還提到：「我兒子前幾天打破店內陳設的藝術品，她沒有生氣，還問說小朋友有沒有受傷、有沒有嚇到。20多萬的藝術品耶，她一點都不動怒。」

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小林優美透露，開店的過程備嘗辛苦，「開一個店感受到沒做過的事情太多，光是各種中文合約、法規，我就得花很多時間去了解，這些行政的事情，都是我人生從沒碰上的，決定要做、就得克服，一件一件去摸清楚、去完成。」

小林優美在生病後，突然驚覺無常和意外總是讓人措手不及，給她很大的警醒，「我喜歡看珠寶、設計珠寶，也很喜歡台灣，於是決定在台灣開一家珠寶設計店，讓我可以透過這些藝術品，讓更多朋友看到我的創作。」

▲小林優美為圓夢開店親力親為。（圖／經紀人提供）

她第一次當自己掌管店內大小事的老闆，之前為了前置準備、合約而忙，店開門營業，她不假手於他人，全都自己來，「我還沒找到店長，什麼都要靠自己，就連客人刷卡，我也是第一次碰到，我也不知道統編是什麼？怎麼用？遇到了就學吧！」

小林優美說道，「我自己畫設計圖、請日本公司打造，每一個為客人量身打造的限定款，都是我的用心。」值得一提的是，藝人好友方文琳、杜德偉、歐漢聲與愛紗等人都自己配戴、幫她宣傳，讓她備感窩心。