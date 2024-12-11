吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年難得曝光家中三姊妹的合照後，二妹Vivian、小妹Olivia的高顏值立刻成為關注焦點。近日格外引起討論的是，其經紀人阿連每天都會收到有人寄信「求婚吳宗憲的三女兒」，對此，Sandy坦承：「這個是真的。」

▲▼吳宗憲三女兒每天都被狂粉求婚。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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阿連最近上《小明星大跟班》透露，由於吳宗憲的大女兒、二女兒都結婚了，加上小女兒也很漂亮，因此每天都有網友寄E-mail表達「要求婚三女兒」的意願。

▲吳宗憲小女兒Olivia外型亮麗。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）



Sandy聽完直言這是真實發生的事情，「因為是寄到公司的信箱，他說拜託把老三嫁給他！」不只這樣，該網友每天都會截吳宗憲三女兒的Instagram限時動態，並詢問阿連：「她發了IG，我可不可以跟去？憲哥是不是可以同意？大姊是不是可以同意？」

▲Sandy認證此事。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



此外，阿連也常在半夜接到要跟吳宗憲借錢的電話，但她完全不認識對方；還有收到自稱是「Sandy的親生媽媽」，詢問阿連「她為什麼婚禮沒有邀我」，讓Sandy哭笑不得地說：「什麼東西？！」