隋棠看「高鐵潑水事件」認：不覺得媽媽有錯　曝兒被強迫拍照過程

記者黃庠棻／台北報導

女星隋棠今（10）日出席雞蛋品牌代言記者會，穿著一襲亮麗黃色洋裝現身，笑說自己今天是「蛋黃哥的顏色」，分享家中孩子喜愛的蛋料理，像是大兒子Max跟女兒Lucy喜歡吃蛋黃流心的水煮蛋，小兒子Olie則是鍾愛蛋黃溏心的荷包蛋，老公則只要是她煮的都愛吃，大方放閃。

▲隋棠代言雞蛋品牌。（圖／記者黃庠棻攝）

近期，有一對家庭搭高鐵時，小學生遭到陌生女子潑水的新聞引起網友關注，隋棠也表示自己有看到相關消息，雖然沒有看到完整的影片，還是相當關心，她透露如果自己遇到類似的事情，一定也會感到生氣，直呼「會不會潑回去我不太確定，但是我不覺得媽媽有錯，因為真的攻擊到別人的小孩是很嚴重的事」。

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▲隋棠談及高鐵潑水事件。（圖／翻攝自隋棠臉書）

不僅如此，隋棠也分享自己遇過他人對小孩不禮貌的經驗，表示先前曾帶著大兒子Max去參加一場婚禮，朋友事先詢問兒子可否合照，當下Max非常堅定地做出拒絕，但朋友仍緊緊地一把抱過兒子並自拍了一張照片，她回想起當時的情景，Max雖不願意但仍給出一個禮貌的微笑。

▲隋棠分享兒子被朋友強迫拍照的經驗。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

對此，隋棠坦言自己當下愣了一下，之後才意識到Max的心情可能受到了影響，事後相當自責還跟兒子道歉，同時也跟強制自拍的朋友好好地解釋、溝通了一番，雖然這件事沒有對兒子留下太強烈的陰影，但她仍強調「小孩是自己身體的主人，我很重視這個議題」。

▲隋棠分享兒子被朋友強迫拍照的經驗。（圖／記者黃克翔攝）