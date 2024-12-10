KIMIKO遭受死亡恐嚇二度發聲！「證物細節外流」警方致電道歉

記者劉宛欣／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）9日透露收到附上奠儀的死亡威脅信，她火速前往警局報案，直言「惡行絕不會擊垮我，我絕不低頭！」警方隨後證實收到報案，將積極偵查，10日她二度發聲，感激各界關心「感謝所有支援我們的朋友，是你們的信任與鼓勵，讓我們更有力量堅定地推動健康與美型的理念」。

▲KIMIKO近日收到死亡威脅，已經報警。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO稍早透過臉書再度發文，重申「感謝各界關心，我不好，但我不會低頭」，接著提到部分報導中提到了案件細節，警方有致電向她道歉，為此她呼籲相關報導將證物細節等資訊移除，以免對她以及團隊、家人的安全造成不必要的風險。她也強調自己會全力配合警方調查，希望事件能夠迅速解決，此外也希望相關單位能夠努力讓此類事件不再發生。

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▲KIMIKO二次發出聲明。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

最後，KIMIKO也對支持自己的朋友們喊話，她坦言：「此次事件對我本人與KimiBarre團隊確實造成了一定影響，但我們始終堅信，健康與美型教育是一種改變生活的力量。」不管遇到任何的挑戰，都會堅守初心，她感謝支援自己與團隊的朋友，並說道「如果妳願意與我們站在一起，請用行動告訴我們，溫柔的力量，絕不會被恐懼擊敗」。