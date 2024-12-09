蔡阿嘎驚見「山下智久在大巨蛋」：呼吸同一個空間的空氣賺爛！

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨日（8）在台北大巨蛋最後一天開唱，日本男神山下智久也低調現身觀眾席，可說是最終場亮點之一。而自稱是「嘉義山下智久」的蔡阿嘎沒票看周杰倫，不忘送上Day4懶人包並稱此場「被嚇爛」。

▲林志玲和山下智久來看周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

未能前去大巨蛋，蔡阿嘎連續4天靠滑脆（Threads）整理演場會亮點，8日見到山下智久，丟出3個震驚表情符號說：「日本山下智久在台北大巨蛋，嘉義山下智久在日本，難道這就是最遙遠的距離？」而他近日已經帶老婆二伯出發前往日本。

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蔡阿嘎以「嚇爛」形容周杰倫Day4演唱會懶人包，前3天都詳列10個重點，最終日他從1至10以逐字方式強調「山下智久本尊來了！」並表示其他嘉賓如林志玲、張惠妹、五月天等雖然陣容豪華，但在山下智久的驚喜現身面前都顯得不再重要。他形容當晚大巨蛋歌迷「能跟智久呼吸同一個空間的空氣，賺爛！」

▲蔡阿嘎整理周杰倫演唱會Day4懶人包。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡阿嘎近日已經出發去日本。（圖／翻攝自臉書）



接著，蔡阿嘎也再次強調，「山下智久不是花點錢就能容易看到的人啊」，除非網友會來12月21日台北大佳河濱公園舉行的「聖誕路跑演唱會」，屆時會看到樂團七月半演出，會有「嘉義山下智久」。