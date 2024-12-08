裘莉不慎摔斷腳趾！「光著美腳丫」錄節目曝：找不到能穿的鞋

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近來忙於宣傳新片《瑪麗亞》（Maria），近日她登上吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的脫口秀《The Tonight Show》，讓久違沒上談話節目的她有些緊張，有趣的是她進場時還是光著腳丫子，讓吉米法隆忍不住問她發生什麼事。

▲安潔莉娜裘莉光著腳上節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》IG）

安潔莉娜裘莉登上《The Tonight Show》，罕見地以赤腳造型亮相，瞬間成為焦點。吉米法隆一開場就問「我注意到妳赤腳耶，妳是忘了穿鞋嗎？」她馬上笑著解釋「不是，我昨天摔斷我的腳趾，我有試著找一雙穿起來舒適的鞋子，但找不到，只好...」，吉米則馬上表示「沒關係，妳不需要穿鞋，在這裡就是要保持舒適、愉快，感謝妳來這」。

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▲安潔莉娜裘莉睽違多時登上談話節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》）

安潔莉娜裘莉睽違10年登上談話節目，坦言既緊張又興奮，笑說：「感覺像第一次上節目一樣，真的很不安。」雖然腳傷讓她行動稍有不便，但裘莉依然以輕鬆幽默的方式面對，展現一貫的優雅風采。節目上，她還透露了一段不為人知的過去，原來她出道前，曾考慮加入殯儀業，甚至有意成為殯儀館總監，她表示自己不恐懼死亡，反而認為這是一份值得探索的職業。