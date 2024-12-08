ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

裘莉不慎摔斷腳趾！「光著美腳丫」錄節目曝：找不到能穿的鞋

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近來忙於宣傳新片《瑪麗亞》（Maria），近日她登上吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的脫口秀《The Tonight Show》，讓久違沒上談話節目的她有些緊張，有趣的是她進場時還是光著腳丫子，讓吉米法隆忍不住問她發生什麼事。

▲安潔莉娜裘莉睽違多時登上談話節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》）

▲安潔莉娜裘莉光著腳上節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》IG）

安潔莉娜裘莉登上《The Tonight Show》，罕見地以赤腳造型亮相，瞬間成為焦點。吉米法隆一開場就問「我注意到妳赤腳耶，妳是忘了穿鞋嗎？」她馬上笑著解釋「不是，我昨天摔斷我的腳趾，我有試著找一雙穿起來舒適的鞋子，但找不到，只好...」，吉米則馬上表示「沒關係，妳不需要穿鞋，在這裡就是要保持舒適、愉快，感謝妳來這」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安潔莉娜裘莉睽違多時登上談話節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》）

▲安潔莉娜裘莉睽違多時登上談話節目。（圖／翻攝自《The Tonight Show》）

安潔莉娜裘莉睽違10年登上談話節目，坦言既緊張又興奮，笑說：「感覺像第一次上節目一樣，真的很不安。」雖然腳傷讓她行動稍有不便，但裘莉依然以輕鬆幽默的方式面對，展現一貫的優雅風采。節目上，她還透露了一段不為人知的過去，原來她出道前，曾考慮加入殯儀業，甚至有意成為殯儀館總監，她表示自己不恐懼死亡，反而認為這是一份值得探索的職業。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

不只五月天！　周杰倫唱一半「張惠妹也來了」3.8萬人狂跳〈三天三夜〉

不只五月天！　周杰倫唱一半「張惠妹也來了」3.8萬人狂跳〈三天三夜〉

直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！　〈回到過去〉3.8萬人聽哭了

直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！　〈回到過去〉3.8萬人聽哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安潔莉娜裘莉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 二度被控「收中共錢拍成都VLOG」！　魚乾鄭重澄清5疑問回擊喊告
  2. 山下智久降臨大巨蛋　「超流利英文告白周杰倫」：I love you
  3. 前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪
  4. 直擊／周杰倫大巨蛋「合唱陳傑憲」！　〈回到過去〉3.8萬人聽哭了
  5. 《黑澀會》米奇懷孕了！　合體男友曬孕肚：遇到讓我想生的伴侶
  6. 人氣女團「ELL＆s」影片遭盜用　化身全新團體連國籍都變了
  7. 不只五月天！　周杰倫唱一半「張惠妹也來了」3.8萬人狂跳〈三天三夜〉
  8. 舞台上吐痰衝熱搜挨轟「沒衛生」！　檀健次粉絲曬片還原現場澄清
  9. 猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！
  10. 直擊／陳傑憲率中華隊8成員來看周杰倫！「老婆也來了」大巨蛋暴動

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366