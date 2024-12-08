瓊瑤驟逝留鉅額遺產！版權費估破40億　兒媳何琇瓊發聲了

▲瓊瑤過世後留下巨額遺產，外界好奇將由誰繼承。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

圖文／CTWANT

國寶級作家瓊瑤本月4日下午被發現在家中過世，現場留有遺書，讓外界震撼不已。創作無數的她，留下估計超過40億台幣的版權費，由於生前和繼子女的關係緊張，財產將由誰繼承也成了焦點。對此，兒媳何琇瓊也發聲宣示權利了。

瓊瑤的父母都是老師，受到家庭影響，9歲就開始創作，25歲以《窗外》正式出道，之後還陸續推出《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》，、《還珠格格》等作品，總共65本著作。

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瓊瑤曾在2015年控告電視劇《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》提起訴訟，最後獲勝拿到500萬人民幣（約2000萬新台幣）的賠償，2007年《一簾幽夢》在中國的版權收入高達2億人民幣，紅遍兩岸三地的《還珠格格》也至少上看10億新台幣，因此外界推測版權費破40億新台幣。

此外，瓊瑤生前其下有3家影視公司，包括可人娛樂、怡人及仲傑，可人公司屬於瓊瑤，怡人公司和仲傑公司的總經理是瓊瑤的媳婦何秀瓊，兒子陳中維負責製作。其中，怡人公司資本額為1000萬新台幣，並註冊「還珠格格」及「瓊瑤」多項商標，國際分類涉及餐飲、住宿及網站服務等領域，光是「瓊瑤經濟」就推估賺進上億美元。

中國部分，可人娛樂和作家出版社近日聯合發表聲明，提到中國地區尚在出版授權內的正版作家瓊瑤，生前創作的全部文學作品均由作家出版社有限公司出版，其他出版單位的版權已到期。據《三立新聞》報導，何琇瓊也在朋友圈強調「嚴禁投機行為，遏制侵權」，強調版權的唯一來源。

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