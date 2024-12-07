趙麗穎微博被質疑別人代發！　本尊回擊嗆「別嘰歪了」態度惹議

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙麗穎演出多部人氣夯劇走紅，她與馮紹峰2021年宣布離婚，兩人之間育有一個兒子「想想」，由前夫照顧，目前她將心力放在打拼事業上，獲得大批粉絲支持。近日她出國參加在海外的活動，照常更新微博上的發文，但卻因IP顯示位置而遭受質疑，對此她親自回應網友疑問，直呼「別嘰歪了」。

▲趙麗穎的貼文被質疑由他人代發。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎6日在微博發文曬出一系列美照，內文寫下「開心《喬妍的心事》與新加坡的朋友們見面，謝謝你們的支持，我覺得今天很NICE，不廢話了，晚安」，截至目前為止吸引了4萬多則留言，足以見得她人氣的火爆，不過，由於微博上顯示發文位置在中國北京，因此也有人質疑該貼文是由工作人員代發。

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▲趙麗穎回應網友。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎在看到質疑的言論後，馬上在留言處補充表示「是我自己發的，IP是（微博）自己顯示的，別嘰歪了，晚安，夢裡什麼都有。」反擊了質疑的言論，但她的態度也引起部分網友批評，認為她跟粉絲講話的語氣不當，甚至有人揚言脫粉，網友紛紛表示「爽？粉絲受虐狂嗎？」、「人家有作品有這個底氣，不用靠粉絲」、「就喜歡這樣的趙姐，有自己想法」、「有些人忘了自己的初心了」，反應相當兩極。