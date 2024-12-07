「這1票區粉絲」看周杰倫要穿雨衣！災情狂爆　一票苦主崩潰：以為S2O

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫大巨蛋演唱會吸引無數粉絲搶票朝聖，以〈雙截棍〉嗨翻全場，但「水火交融」的舞台特效卻讓搖滾區的歌迷措手不及，大批粉絲意外「淋成落湯雞」，傻眼說：「我不是在室內看演唱會嗎？」許多苦主粉絲也提醒這兩天要入場的觀眾，如果座位是在「這1區」，要記得穿雨衣。

▲周杰倫大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）



周杰倫在演唱〈雙截棍〉時，舞台上同步噴出水柱與煙火，打造震撼的視覺效果，然而水柱卻直接淋到搖滾區的前排觀眾，導致該區的人全身濕透，不少苦主粉絲表示：「我不是在室內看演唱會嗎？超狼狽超濕」、「我昨天還以為來到S2O」、「不說還以為大巨蛋又漏水了」。

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▲看周杰倫演唱會被淋濕。（圖／chensongeat_授權）



此外，苦主粉絲透露自己坐在A1區11排，提醒剩下2場的觀眾如果坐在「B2前排」最好要穿上雨衣，才能全身而退，也有人建議「坐特區最好都穿」，而另外有人說明演唱會噴水的原因，應該是要預防煙火塵爆才噴水，引發網路上熱烈討論。

事實上，周杰倫演唱會變成水樂園已不是頭一遭，9月在大陸深圳體育館開唱時也有粉絲被淋濕，只是當天是不巧遇上大暴雨，半露天的體育場搖滾區成了首當其衝的「重災區」，即便有發放雨衣，但搖滾區粉絲仍是相當狼狽，有粉絲自嘲地說：「買最貴的票，淋最大的雨。」而由於看台區有一半的遮雨棚遮擋，暴雨傾倒而下時，造就壯觀的「大型瀑布」奇觀，不少人引用周杰倫的歌詞開玩笑：「雨下整夜，我的愛溢出就像雨水。」

▲周杰倫先前在大陸體育館開唱遇暴雨。（圖／翻攝自X／Otto Huang）