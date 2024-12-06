周杰倫首同台動力火車「喊他們前輩」　揭他們1暖舉...記了25年！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今晚大巨蛋演唱會邀請到天團動力火車助陣，也是雙方第一次同台合唱，連周董都尊敬喊對方「前輩」，雙方除了合唱〈黑色幽默〉，周董還加碼唱了〈忠孝東路走九遍〉、〈不甘心不放手〉，以及當年還沒出道時，就被動力火車採用的〈重傷的汗水〉，讓歌迷聽得如癡如醉，連周董都直呼：「真的會起雞皮疙瘩，我唱自己的歌都沒這麼感動。」

▲▼周杰倫今晚邀請動力火車助陣。（圖／杰威爾提供、資料照／記者李毓康攝）

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尤秋興透露，其實周杰倫幫他們寫過很多歌，包括1999年〈重傷的汗水〉、〈不會哭的人〉，以及他們參與合唱的公益歌曲〈蝸牛〉，周董還邀請他們一起唱〈重傷的汗水〉，讓尤秋興忍不住幽默自虧：「不好意思大家忍耐一下，還有一首歌。」周董連忙說：「今天就是同樂會！」

周董說，有些歌會讓自己掉入回憶旋渦，「當時寫歌給很多歌手，也要感謝方文山，他那時騎著摩托車，到處把我們的作品推薦看誰要用，動力火車就用了我們的歌，那時很開心，所以賺到一點錢，就請他吃個便當。」透露當年跟方文山的革命情感，「有時會有人說，這歌不錯，但要重新填詞，可是我們的革命情感就是，不行，要就是兩人都要一起用，一路走來真的很謝謝文山很棒的歌詞！」而今天方文山也坐在台下欣賞演唱會。