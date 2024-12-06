陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

記者王靖淳／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟與「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年4月雙雙認愛，偶爾會在社群放閃的小倆口，今（6）日開心發文報喜，宣布求婚成功的消息。為此，女方好友、同屬「樂天女孩」的張雅涵，稍早也透過IG限動分享求婚的現場畫面，照片曝光後，讓不少粉絲感受到幸福的氛圍。

▲陳詩媛被王齊麟求婚。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

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透過張雅涵分享的照片可見到，陳詩媛身穿一件白色的洋裝，長髮自然垂落於肩膀上，開心秀出套在左手無名指上的婚戒；王齊麟則穿著一件深色的西裝外套，兩人緊靠在一起親吻，手上還拿著一束花，模樣相當甜蜜。為此，張雅涵在見證求婚的過程後，為好友的幸福感到無比高興，同時也開心喊話對方：「我的好姐妹幸福了，我要當伴娘。」

▲▼張雅涵PO限動記錄好姐妹被求婚過程。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

此外，求婚現場還可看到陳詩媛的雙胞胎姊姊陳詩雅，以及同隊隊友筠熹、巫苡萱、宋婉卉（宋宋），一行人一同見證她幸福的時刻。事實上，陳詩媛與王齊麟稍早才雙雙透過IG發文秀出手指戴上婚戒的照片，同時也甜蜜寫下「我跪下跟她一樣高」以及「他跪下跟我一樣高」等內容，照片曝光後，立即掀起網友暴動，紛紛湧入貼文留言寫下祝福，「恭喜」、「好幸福」、「太棒了你們」。

▲▼張雅涵、宋婉卉PO限動記錄陳詩媛被求婚過程。（圖／翻攝自Instagram／song_.x、kimi850531）



▲巫苡萱發文祝福陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）