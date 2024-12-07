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年末聖誕動作電影推薦　《紅色一號》巨石強森、克里斯伊凡攜手拯救平安夜

文／人物誌

《玩命關頭 X》巨石強森、《復仇者聯盟》克里斯伊凡、《野蠻遊戲：瘋狂叢林》導演傑克卡斯丹、《玩命關頭》系列編劇克里斯摩根，集結頂級卡司推出的聖誕動作電影《紅色一號》，於今年11月8日在台上映。「紅色一號」為電影中聖誕老人的代號，為了守護全球善良小孩的夢想，聖誕老人多年來受到「神話監督局」的保護，卻不料在平安夜前夕，聖誕老人竟遭到神秘組織的綁架。

在《聖誕急救隊》，孩童們幫助聖誕老人來拯救聖誕節，又或是大衛哈伯在《暴戾夜》，化身武藝高強的聖誕老人打擊恐怖組織，電影總是能對「聖誕奇蹟」以不同樣貌作呈現。在《紅色一號》中，聖誕老人尼克（J·K·西蒙斯飾）平日隱藏於北極的神祕基地，並與基地內的眾多工作人員，一整年的努力只為了能在平安夜發送所有禮物，對聖誕故事重新構想，打造出令人耳目一新的感受便是最大亮點。

▲獨特世界觀重新詮釋聖誕神話，超級英雄跨界合作掀起熱議。（圖／《紅色一號》劇照，下同）

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找回「聖誕奇蹟」的拯救行動

從小便不相信「聖誕老人」的傑克（克里斯伊凡飾），成年後成為了暗網中的頂尖尋人高手，透過收集機密資料領取不法收入；傑克看似神通廣大，卻擁有一段失敗的婚姻及遭其冷落的兒子，整日渾渾噩噩的他也許比任何人更需要聖誕奇蹟。一日，傑克受神秘人士委託調查地震資訊，卻不料該資訊使得聖誕老人的祕密基地遭到曝光，淪為幫兇的傑克意外捲入了這場聖誕風暴，不得不與北極特區維安特勤主管卡倫（巨石強森飾）攜手合作。

在DC宇宙中，化身為非典型英雄「黑亞當」的巨石強森，與漫威宇宙中的高人氣英雄「美國隊長」的克里斯伊凡，《紅色一號》促成兩位出演超級英雄的影星合體，預告一推出便掀起熱烈討論；在這部以平安夜前夕為背景的電影，性格迴異、互看不順眼的雙男主被迫一同行動，過程塞滿詼諧笑料，並探討了家族情感與自我實現的人生問題，寓教於樂的情節，使得本片成為今年閤家觀賞的聖誕電影好選擇。

▲巨石強森負面新聞纏身，能否藉本片創造屬於他的聖誕奇蹟？

經典聖誕神話人物一一登場

為了拯救聖誕節，在試圖找回的聖誕老人的過程中，傑克與卡倫遇到各式神話故事角色，包含在傳說中懲戒壞孩子的惡魔「坎卜斯」、一身雪白且兇狠的「雪怪」等，死裡逃生的冒險情節往往是最能吸引孩童目光的部分。在電影中，惡魔坎卜斯與聖誕老人尼克為一對兄弟，昔日一同發送幸福的兩人，為何今日反目成仇？關於聖誕老人的失蹤，坎卜斯又有何相關線索？

近年巨石強森遭爆料遲到成性，並有許多離譜行徑，加上《黑亞當》票房的失敗、與同片演員鬧不合的傳聞，對巨石強森這樣的硬漢來說，無疑是演藝生涯的挫折，《紅色一號》據傳也因其緣故，導致進度拖延、製作成本高漲。不過，導演傑克卡斯丹與克里斯伊凡則為其申冤，對巨石強森仍抱以高度評價，而《紅色一號》作為睽違兩年重返大銀幕的作品，是否能讓他擺脫生涯低谷，亦是片外影迷所關注的重點。

《紅色一號》以大量的聖誕元素，以及穿插耳熟能詳的聖誕歌曲，為觀影的人們增添滿滿的節慶氣息，現於全國影廳上映中，喜愛佳節氛圍的影迷們更是不容錯過。

延伸閱讀

《特技玩家》雷恩葛斯林化身頂級替身演員，一部向特技演員致敬的動作喜劇！

【聖誕電影】選片指南，近年不得錯過的 4 部聖誕節電影！

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 紅色一號, 電影, 聖誕節, 巨石強森, 克里斯伊凡

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