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嘎妹「罹子宮癌前病變」急動刀！　術後4天陷低潮：像被強制登出

記者王靖淳／綜合報導

「嘎妹」Iris是網紅蔡阿嘎的堂妹，平時會在社群記錄生活的她，兩週前突然在IG透露遭診斷出「子宮頸癌前病變」，今（5）日更發文分享自己開刀後的復原過程，並透露在手術後的第四天雖然感覺逐漸恢復，不過她也坦言心情受到不小影響，「身體在年末被記了一支警告，這已經不是生活按下暫停鈕了，感覺就像被強制登出一樣。」

▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹透露，在手術後的初期兩天她情緒相當低落，無法立刻回到工作狀態更讓她感到焦慮，身體的復原速度也超出她的預期，這讓她陷入一段時間的困惑與焦慮。尤其是因為身體不適，她的媽媽還得在胃痛的情況下照顧她，這讓嘎妹更加內疚和不安。

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▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹分享開刀後的心情變化。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹表示，這幾天最艱難的時刻終於過去，今天她特地出門買早餐和咖啡，象徵著自己正式回歸到正常的生活狀態。她提到，自己已經開始按照媽媽的叮嚀，養成喝溫開水、吃保健食品等健康習慣，並且開始學習改掉過去的壞習慣，雖然還無法完全放棄大杯冰拿鐵這個愛好，但她已朝著健康的生活邁出第一步。

▲▼嘎妹。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

▲嘎妹坦言剛開完刀時很難過且焦慮。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

嘎妹也坦言，這次的手術對她來說像是一次身體的警告，讓她深刻意識到身體的脆弱，並感受到過去的粗心大意。她表示，這樣的經歷讓她明白，健康不再是能輕忽的事，未來必須更加注重身體的狀況。儘管術後還需要進一步的復原，但她依然保持積極的心態，相信一切都會慢慢變好。

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