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黃聖依開7小時的車累翻！　要老公幫開「楊子超瞎反應」惹眾怒

記者劉宛欣／綜合報導

大陸「星女郎」女星黃聖依和丈夫楊子參加實境秀《再見愛人4》，多次吐露想離婚的念頭，她更稱自己遭男方長期打壓，而楊子的言行舉止也飽受觀眾批評。最新一集中，楊子竟讓黃聖依開了7個小時的車，在老婆提出想換手時，馬上找藉口拒絕，讓主持人沈奕斐心疼表示「我覺得她開到生無可戀的感覺」。

▲楊子、黃聖依。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依開了6個多小時的車，楊子完全不想幫忙分擔。（圖／翻攝自微博）

最新一集《再見愛人4》中，黃聖依已經開了6個多小時的車，中途休息時提議「待會你開」，楊子竟立刻表示「不行，我現在渾身疼，昨天騎馬的關係」，主持人傻眼點出重點「兩人都有騎馬」，怎料下秒楊子繼續找藉口「妳要開就一鼓作氣開完，將來妳吹（噓）一下，7個小時都妳開的」，讓一旁下車暫作休息的黃聖依相當無奈。

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▲楊子、黃聖依。（圖／翻攝自微博）

▲兩人下車稍作休息後，又由黃聖依繼續開。（圖／翻攝自微博）

黃聖依接著戳破楊子：「你成功把事情拋給了我，特別會這招，明明就是自己不想做，卻說成對對方很重要，我覺得你很厲害，所以你很適合賣貨，把人家不需要的東西，讓人家買了」，楊子則繼續回嘴「我從來不讓別人買不需要的東西」，兩人休息完繼續上路，主持人沈奕斐心疼：「我覺得她開到生無可戀的感覺」。

▲楊子、黃聖依。（圖／翻攝自微博）

▲楊子一路都在睡覺還喊睏，惹怒黃聖依。（圖／翻攝自微博）

就在黃聖依開了7個小時累得半死時，楊子竟然又說「有點睏」，黃聖依立刻傻眼「你還睏？我都開了7個小時的車，你一路都在睡覺」，網紅Papi醬也看不下去吐槽「你是人家老公，一個普通朋友都不至於讓人家開那麼長時間的車」。

該片段馬上登上熱搜，網友紛紛表示「她也吃這一套，絕配」、「黃聖依脾氣太好了」、「到最後還不是不會離婚，說白了，黃是自找的」、「一個願打一個願挨而已唄」、「楊子在PUA黃聖依這方面，無人可及」、「黃聖依是不是有什麼把柄在楊子手上，脾氣都不敢發」。

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