熊熊老公「遭捏造車禍死了」！　她見全家福被盜用傻眼：賣鬧啦

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）去年7月宣布密婚5個多月，今年2月生下女兒鈮霓（Hania），平時會在社群記錄日常的她，今（5）日突然發文透露一家三口的合照遭網友盜用，對方甚至還發文稱老公出車禍死了。為此，熊熊無奈公開對方的貼文，同時也表示：「真的賣鬧啦！」

▲熊熊去年7月宣布密婚5個多月。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

透過熊熊公開的截圖可見到，對方在Threads上發文並冒用他們一家三口的合照，表示老公在半年前不幸被一名毒駕駛撞死，讓她感到無比痛心。隨著老公的過世，該網友表示與女兒孤獨面對失去親人的悲傷，同時也坦言，那段日子幾乎崩潰，心中充滿不捨，讓她感到最困難的便是要如何告訴女兒，「爸爸永遠不會回來」，這份痛苦她表示無法承受。

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▲熊熊透露一家三口照片被盜用。（圖／翻攝自Threads／beargenie）

該網友甚至還提到，由於自己必須獨自撫養女兒，所以肩上的責任變得沉重。不過儘管如此，她仍表示會堅強繼續生活，因為她知道老公一直深愛這個家庭，並為此付出很多，因此她希望對方能在另個世界過得好。為此，熊熊在文中表示：「威～真的賣鬧啦～幹嘛捏造我老公死掉啦～他活得好好的。」並附上哭笑不得的表情符號，貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，「老公表示…. 」、「真的不要鬧」、「老公好搞笑」。