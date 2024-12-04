《還珠3》受瓊瑤鼓勵教導！黃曉明心痛發聲：您教會了我如何去愛

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤傳出於淡水住處輕生，享壽86歲，突如其來的悲痛消息震驚演藝圈。中國大陸男星黃曉明曾出演《還珠格格》簫劍一角，前陣子才痛失外婆的他，如今又失去了恩師，他為此於微博發出了長文哀悼，感念瓊瑤當年的教導。

▲黃曉明哀悼瓊瑤。（圖／翻攝黃曉明微博）

另一方面，在《還珠格格3》中飾演簫劍的黃曉明，也在微博發表長文「看到這個消息真的心痛不已。」提及自己想起當年拍攝《還珠格格3》的那段時光，瓊瑤給予許多鼓勵和引導，「告訴我們要活得瀟瀟灑灑，那些美好的畫面彷彿就在昨日」，接著也感動表示「您教會了我們如何去愛，如何去珍惜，如何去面對生活中的挑戰與困境，願您在天堂安息」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃曉明貼文。（圖／翻攝黃曉明微博）

黃曉明讚賞瓊瑤留下的作品「生命的美好，就在於能愛、能笑、能恨、能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇、活得熱熱烈烈」，最後他再度感傷寫下「瓊瑤阿姨已經翩然地化為雪花飛去了，我想以後每一個下雪的日子，都會有您陪在我們的身邊...」。

更多【瓊瑤輕生】相關新聞請點此

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995