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劉家昌傳癌逝！曾政大輟學「創作3千首歌」　陳昇評：在我心中是神

記者顧齊祐／綜合報導

劉家昌是華語歌壇的知名作曲家，曾為無數歌手創作出膾炙人口的歌曲。如費玉清的〈晚安曲〉、鄧麗君的〈獨上西樓〉。也曾榮獲第12屆金曲獎特別貢獻獎，有華語流行音樂教父之稱。

▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌自幼就僑居韓國，中學時期輟學後開始職業演唱。儘管他從未正式學習過樂器，但憑藉著天生對音樂的敏銳度，以及從小在學鋼琴的姐姐旁邊耳濡目染，逐漸掌握了樂理，開啟了他的音樂旅程。1962年，劉家昌以僑生身分來到台灣，進入政治大學政治系就讀，然而兩年後他再度輟學，開始在台灣的夜總會演唱西洋歌曲。

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劉家昌的音樂才華在1968年逐漸被人所知，當時他為瓊瑤電影《月滿西樓》創作了主題曲，這首歌讓他打開了知名度。此後，他為許多知名歌手創作了多首經典歌曲，包括尤雅的〈往事只能回味〉、鄧麗君的〈獨上西樓〉、鳳飛飛的〈有真情有活力〉、費玉清的〈晚安曲〉及〈中華民國頌〉，還有陽帆的〈揚帆〉等。

▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）

劉家昌曾表示過，他從事音樂工作超過60年，創作了近3000首歌曲，可見其對樂壇有著深遠的影響力。知名音樂人陳昇也曾在1982年擔任過他的助理，並在受訪時表示劉家昌「根本是外星人、在我心中是神」。

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