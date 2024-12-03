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林智妍浴血復活報仇！遭爆打見血「被迫獻身」　悲慘遭遇逼哭30萬網友

記者吳睿慈／綜合報導

冬季討論度爆表韓國古裝劇《玉氏夫人傳》開播，女主角林智妍以《黑暗榮耀》「涎鎮」一角人氣水漲船，這次飾演的一介逃亡女奴「九德」，陰錯陽差換了身份，不但搖身一變成為貴族大小姐「玉泰英」，更因正義使然化身「朝鮮版律師」，靠著聰明才智幫助弱勢發聲。開播成績不俗，第二集收視直接跳到6.8%，狠超前一檔《貞淑的推銷》首播收視，也寫下她在《黑暗榮耀》之後單獨主演的電視劇中最高收視紀錄！

▲▼林智妍浴血復活報仇！遭爆打見血「被迫獻身」　悲慘遭遇逼哭30萬網友。（圖／Hami Video提供）

▲林智妍在《玉氏夫人傳》飾演奴婢，卻遭到主人一家虐待暴打，最終踏上逃亡之路。（圖／Hami Video提供）

林智妍在《玉氏夫人傳》以破格造型登場，皮膚畫得黝黑飾演階級低下的女奴，劇中她全家服侍的主子視奴隸豬狗不如，甚至為她取名有「蛆蟲」之意的「九德」。主人不但不給她重病母親買藥治療，她意外結緣大小姐媒妁對象宋公子（秋英宇飾演），男方拒絕婚約卻讓九德被誤會與公子通姦，大小姐盛怒下將九德亂棍爆打見血，更可惡的是，大小姐一句，「把她洗乾淨送到爹的寢室！」竟把女奴當作玩物，強迫獻身主人，悲慘遭遇逼哭劇迷，成最虐韓古裝劇，引30萬網友線上熱議，「林知衍真的太會演了，眼淚完全止不住」、「這麼虐心的劇情，讓人一邊痛心一邊想追下去。」

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▲▼林智妍浴血復活報仇！遭爆打見血「被迫獻身」　悲慘遭遇逼哭30萬網友。（圖／Hami Video提供）

▲▼林智妍與孫娜恩在劇中身份互換，她搖身一變成為貴族小姐。（圖／Hami Video提供）

▲▼林智妍與逼哭30萬網友。（圖／Hami Video提供）
 
《玉氏夫人傳》孫娜恩客串展現強烈存在感！她飾演從清朝回國的貴族大小姐「玉泰英」，卻遇上盜匪放火擄掠，玉泰英將九德推出火場，自己則斷送性命，生還的九德被誤認成玉泰英，3年來以玉泰英身份度過，並決定繼承真正玉泰英的夢想成為「朝鮮律師」。她如何「靠機智濟弱扶貧」，在隱藏真實身份下對抗權貴的「奴婢逆襲生存之道」，以及男主角秋英宇飾演的宋公子成為說書人千承輝後，「互有好感的兩人感情走向」都成為《玉氏夫人傳》接下來三大看點，網友直呼，「已經等不及更新了」、「下週要死守播出」。

▲▼林智妍浴血復活報仇！遭爆打見血「被迫獻身」　悲慘遭遇逼哭30萬網友。（圖／Hami Video提供）

▲男主角秋英宇癡癡愛上奴婢林智妍。（圖／Hami Video提供）
  
《玉氏夫人傳》講述在身份階級森嚴的朝鮮時代，出身如蛆蟲般卑微的奴婢「九德」（林智妍飾演），為了逃離殘酷的命運，憑著頑強意志在逆境中求生。她冒充貴族大小姐玉泰英（孫娜恩飾演），搖身一變成為兩班的正室夫人，展開了一段令人艷羨的嶄新人生。然而，這份建立在謊言之上的美好，隨著真相逐漸浮現，終究迎來無法逃避的一天，她將面對命運的審判。《玉氏夫人傳》每週日、一在Hami Video各更新2集。

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林智妍, 玉氏夫人傳, 黑暗榮耀

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