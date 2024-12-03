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安海瑟薇「無端被黑」陷低潮！　《星際效應》諾蘭伸援手：他真的是天使

記者蕭采薇／綜合報導

由導演克里斯多夫諾蘭執導的科幻電影《星際效應》，憑藉令人大開眼界的場景，以及動人親情戲，被奉為必看的經典神作。正逢該片上映十週年，女主角安海瑟薇日前在Instagram上發文紀念此事時，並將導演諾蘭形容為天使，而背後其實有著一段令人動容的故事。

▲安海瑟薇、克里斯多夫諾蘭。（圖／達志影像、達志影像／美聯社）

▲安海瑟薇（左）近期回顧電影《星際效應》，並感謝導演諾蘭（右）。（圖／達志影像、達志影像／美聯社）

安海瑟薇先是回味片中經典台詞：「愛是唯一可以超越時間與空間的事物。」並直言：「如果沒有這部片，我的生涯會完全不同！」她將導演諾蘭形容為天使，「因為他給了我一個最美麗的角色，這是我參與過最棒的電影之一。」這篇貼文獲得超過37萬位粉絲按讚力挺。

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原來安海瑟薇在2013年以《悲慘世界》拿下奧斯卡最佳女配角獎後，網路上意外掀起一波惡意攻擊，不僅影響到她的生計，也大大打擊她的自信心。安海瑟薇表示：「當時很多人不願意給我演出機會，因為他們非常在意我在網路上的名聲並不好，而諾蘭完全不在意這些。」

▲《星際效應》。（圖／華納提供）

▲《星際效應》被奉為必看的經典神作。（圖／華納提供）

雖然安海瑟薇不確定導演是否意在那場風波中支持她，但她也指出「因為演出《星際效應》，才讓我的職涯沒有因網路風波而停滯」，道出這部電影在她的生涯中有多麼重要。

▲《星際效應》。（圖／華納提供）

▲克里斯多夫諾蘭當初不畏網路上的謾罵，選擇安海瑟薇演出《星際效應》。（圖／華納提供）

這部改變演員生涯的電影《星際效應》是由諾蘭擔綱導演，並找來弟弟強納森諾蘭共同執筆劇本。針對故事中大量科幻背景的設定，他邀請到諾貝爾物理學獎得主基普索恩，來擔任電影的科學顧問，為電影打造出令人信服的世界觀，讓觀眾更能投入其中。電影在全球叫好又叫座，不僅獲得5項奧斯卡獎提名，更締造超過6億美金的全球票房，其中台灣也創下新台幣2.8億票房佳績。

▲《星際效應》。（圖／華納提供）

▲《星際效應》雖已上映十年，仍不斷累積新的影迷。（圖／華納提供）

《星際效應》由馬修麥康納、安海瑟薇、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演，故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。電影雖已上映十年，仍不斷累積新的影迷，適逢上映10週年，《星際效應》將於12月5日起於2D · IMAX · 4DX版本重返大銀幕。

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星際效應, 克里斯多夫諾蘭, 安海瑟薇, 提摩西夏勒梅

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