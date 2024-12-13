《獅子王：木法沙》前傳來了！時隔30年帶來新篇章　當年大反派刀疤有苦衷？

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迪士尼經典動畫《獅子王》迎來30週年，還記得那經典場景如非洲草原的日出、片頭曲《The Circle of Life》、木法沙的離世、澎澎與丁滿的快樂哲學，以及辛巴與父親星空的對話，都成為影迷心中的永恆記憶。這次，全新前傳電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場！《獅子王：木法沙》將帶領觀眾深入了解木法沙與刀疤之間的兄弟情誼，以及刀疤黑化的真正原因。

▲電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場。（圖／迪士尼提供）

如今，迪士尼首次聚焦木法沙的成長歷程，讓觀眾得以一窺這位森林之王不為人知的過去。《獅子王：木法沙》的首支預告片公開後，引發影迷熱烈討論。預告揭示了驚人的劇情反轉，木法沙原來是一名孤兒，而正統的皇室繼承者竟是刀疤！

▲全新前傳電影將解密木法沙與刀疤之間的兄弟情誼。（圖／迪士尼提供）

刀疤在1994年動畫《獅子王》中，被描繪成木法沙狡猾而野心勃勃的弟弟，不過前傳揭開了木法沙與刀疤的關係，原來兩獅不但不是親兄弟，甚至連血緣關係也沒有！在電影中，刀疤的本名為塔卡，曾是一位善良且備受期待的皇室繼承人。然而，他出於仁心，請求母親收留孤兒木法沙，並與木法沙一同成長。而兩人從情同手足的兄弟，到後來反目成仇的過程，令人不禁疑問，究竟是什麼樣的事件，讓刀疤變成了大家熟悉的那個冷酷反派。

甚至多年後，當木法沙登上王位成為公正而威嚴的國王時，刀疤心中的怨懟也逐漸膨脹。外表冷靜的刀疤暗中策劃推翻木法沙，最終在一場精心設計的「意外」中，木法沙為救兒子辛巴而墜崖身亡。這場兄弟之間的對決，不僅差點改變了王國的命運，也將一段曾經的兄弟情誼撕裂得體無完膚。許多學者將木法沙與刀疤的關係比喻為現實世界中的權力鬥爭，這段悲劇也引發了觀眾對親情與背叛的深刻反思。

▲▼全新前傳電影將透露「刀疤」黑化的真正原因。（圖／迪士尼提供）



除了刀疤的黑化過程外，木法沙的身世之謎也是電影的一大看點。從預告片中可以看出，木法沙的出生地似乎與寒冷的冰河地帶有關，這為影片增添了更多想像空間。木法沙如何從孤兒成為森林之王？塔卡與木法沙為何會遭到其他獅子的追逐？這些過程都將在電影中一一揭曉。

▲▼不斷提升的畫面精緻度也是電影一大看點。（圖／迪士尼提供）

《獅子王：木法沙》不僅延續了系列作品一貫的高水準視覺效果，更進一步提升畫面細緻度，展現非洲草原的壯麗景觀與角色的情感張力。同時，電影故事的格局也更加宏大，新登場的反派白獅子「奇羅斯」將會如何主宰木法沙與刀疤這對兄弟的命運，又會為木法沙的成王之路帶來什麼樣的影響呢？

▲由邁茲·米克森配音的關鍵反派「奇羅斯」將帶來什麼樣的影響力？（圖／迪士尼提供）

值得一提的是，電影由奧斯卡金獎團隊傾力打造，不僅延續《獅子王》系列的經典氣質，更加入了全新創作的原創歌曲，為故事注入嶄新的情感張力。國際影星邁茲米克森為全新反派奇羅斯配音，以其低沉而充滿威脅感的聲線重新詮釋奇羅斯的邪惡個性。

此外，配音陣容更集合了多位重量級明星，包括2019真獅版本的配音人唐納葛洛佛、《黑豹》的南非國寶級明星約翰卡尼，及喜劇演員塞斯羅根等，流行音樂天后碧昂絲也回歸配音行列，這次更帶上女兒布魯艾薇卡特為劇中的幼獅女兒琪拉雅配音。從主角到配角均精挑細選，力求呈現一場前所未有的聽覺盛宴。這部電影無論在製作水準還是聲音演出上，無疑都將成為年度最受矚目的巨作。

▲經典角色的童趣內容依然不可少。（圖／迪士尼提供）

《獅子王》作為迪士尼最具代表性的IP之一，自推出以來不僅衍生出廣受歡迎的百老匯音樂劇，更成為無數影迷的童年記憶與情感連結。這次的全新前傳電影，不僅是向經典致敬，更是一次全新傳奇的開端。隨著聖誕節與跨年將至，必須邀請親朋好友一同到戲院見證木法沙從孤兒到森林之王的傳奇之路，12月19日大銀幕不見不散！

▲電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場。（圖／迪士尼提供）