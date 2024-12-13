ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《獅子王：木法沙》前傳來了！時隔30年帶來新篇章　當年大反派刀疤有苦衷？

娛樂中心／綜合報導

迪士尼經典動畫《獅子王》迎來30週年，還記得那經典場景如非洲草原的日出、片頭曲《The Circle of Life》、木法沙的離世、澎澎與丁滿的快樂哲學，以及辛巴與父親星空的對話，都成為影迷心中的永恆記憶。這次，全新前傳電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場！《獅子王：木法沙》將帶領觀眾深入了解木法沙與刀疤之間的兄弟情誼，以及刀疤黑化的真正原因。

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場。（圖／迪士尼提供）

如今，迪士尼首次聚焦木法沙的成長歷程，讓觀眾得以一窺這位森林之王不為人知的過去。《獅子王：木法沙》的首支預告片公開後，引發影迷熱烈討論。預告揭示了驚人的劇情反轉，木法沙原來是一名孤兒，而正統的皇室繼承者竟是刀疤！

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲全新前傳電影將解密木法沙與刀疤之間的兄弟情誼。（圖／迪士尼提供）

刀疤在1994年動畫《獅子王》中，被描繪成木法沙狡猾而野心勃勃的弟弟，不過前傳揭開了木法沙與刀疤的關係，原來兩獅不但不是親兄弟，甚至連血緣關係也沒有！在電影中，刀疤的本名為塔卡，曾是一位善良且備受期待的皇室繼承人。然而，他出於仁心，請求母親收留孤兒木法沙，並與木法沙一同成長。而兩人從情同手足的兄弟，到後來反目成仇的過程，令人不禁疑問，究竟是什麼樣的事件，讓刀疤變成了大家熟悉的那個冷酷反派。

甚至多年後，當木法沙登上王位成為公正而威嚴的國王時，刀疤心中的怨懟也逐漸膨脹。外表冷靜的刀疤暗中策劃推翻木法沙，最終在一場精心設計的「意外」中，木法沙為救兒子辛巴而墜崖身亡。這場兄弟之間的對決，不僅差點改變了王國的命運，也將一段曾經的兄弟情誼撕裂得體無完膚。許多學者將木法沙與刀疤的關係比喻為現實世界中的權力鬥爭，這段悲劇也引發了觀眾對親情與背叛的深刻反思。

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲▼全新前傳電影將透露「刀疤」黑化的真正原因。（圖／迪士尼提供）

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

除了刀疤的黑化過程外，木法沙的身世之謎也是電影的一大看點。從預告片中可以看出，木法沙的出生地似乎與寒冷的冰河地帶有關，這為影片增添了更多想像空間。木法沙如何從孤兒成為森林之王？塔卡與木法沙為何會遭到其他獅子的追逐？這些過程都將在電影中一一揭曉。

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲▼不斷提升的畫面精緻度也是電影一大看點。（圖／迪士尼提供）

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

《獅子王：木法沙》不僅延續了系列作品一貫的高水準視覺效果，更進一步提升畫面細緻度，展現非洲草原的壯麗景觀與角色的情感張力。同時，電影故事的格局也更加宏大，新登場的反派白獅子「奇羅斯」將會如何主宰木法沙與刀疤這對兄弟的命運，又會為木法沙的成王之路帶來什麼樣的影響呢？

▲由邁茲·米克森配音的關鍵反派「奇羅斯」將帶來什麼樣的影響力?（圖／迪士尼提供）

▲由邁茲·米克森配音的關鍵反派「奇羅斯」將帶來什麼樣的影響力？（圖／迪士尼提供）

值得一提的是，電影由奧斯卡金獎團隊傾力打造，不僅延續《獅子王》系列的經典氣質，更加入了全新創作的原創歌曲，為故事注入嶄新的情感張力。國際影星邁茲米克森為全新反派奇羅斯配音，以其低沉而充滿威脅感的聲線重新詮釋奇羅斯的邪惡個性。

此外，配音陣容更集合了多位重量級明星，包括2019真獅版本的配音人唐納葛洛佛、《黑豹》的南非國寶級明星約翰卡尼，及喜劇演員塞斯羅根等，流行音樂天后碧昂絲也回歸配音行列，這次更帶上女兒布魯艾薇卡特為劇中的幼獅女兒琪拉雅配音。從主角到配角均精挑細選，力求呈現一場前所未有的聽覺盛宴。這部電影無論在製作水準還是聲音演出上，無疑都將成為年度最受矚目的巨作。

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲經典角色的童趣內容依然不可少。（圖／迪士尼提供）

《獅子王》作為迪士尼最具代表性的IP之一，自推出以來不僅衍生出廣受歡迎的百老匯音樂劇，更成為無數影迷的童年記憶與情感連結。這次的全新前傳電影，不僅是向經典致敬，更是一次全新傳奇的開端。隨著聖誕節與跨年將至，必須邀請親朋好友一同到戲院見證木法沙從孤兒到森林之王的傳奇之路，12月19日大銀幕不見不散！

▲▼電影《獅子王：木法沙》。（圖／迪士尼提供）

▲電影《獅子王：木法沙》即將於12月19日震撼登場。（圖／迪士尼提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

獅子王：木法沙, 獅子王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕談101跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？
  2. 火烤106位對手　安娜德哈瑪斯為《捍衛任務：復仇芭蕾》大開殺戒
  3. 獨家／女星阿嬤逝世享嵩壽101歲　痛曝「心理壓力很大」：不敢看手機
  4. 滿島光上任遇炸彈恐攻！《全面引爆》佔5週票房冠軍　大咖到齊夢幻聯動
  5. 佟麗婭與前夫離婚三年「合作新片將上映」！　兩人互動被讚體面
  6. 《獅子王：木法沙》前傳來了！時隔30年帶來新篇章　當年大反派刀疤有苦衷？
  7. 郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！　昔被騙走7位數：真的恨死了
  8. 一粒關上濾鏡洩真實膚況遭酸「差很大」　掀網論戰：本人比照片好看
  9. 萊莉腦中要塞多少小可愛！？《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》　獻給大人的皮克斯職場劇
  10. 韓籍啦啦隊李雅英南珉貞大軍壓境　籃籃被消失終於回應了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366