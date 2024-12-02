張棋惠突「持續性耳鳴36小時」！連看5醫生崩潰了　驚見耳內恐怖1幕

記者田暐瑋／綜合報導

藝人張棋惠以女團「4 in Love」出道，2002年解散後，她仍活躍於不少綜藝節目。近日因為受耳鳴所擾，長達36小時，讓她崩潰說：「什麼事情都無法做，對吃完全不感興趣，覺得人生幾乎無望。」

▲張棋惠。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

張棋惠透露，起初是錄影時發現聽力變差，立刻去看了第一位醫生，診斷出耳咽管堵塞，並用機器幫她打開耳咽管，隔天情況更糟，一連換了多家診所就醫，直到第3位醫生才發現耳咽管積水，鼻腔某部位發炎腫脹，後來轉到大醫院改用洗鼻器和藥物治療，但隔天仍舊未轉好，左耳開始出現持續低頻的飛機聲，讓她徹底崩潰。

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因為實在太難忍受，張棋惠找到第5位醫生就診，緊急抽出耳內積水才稍稍減緩狀況，「至少左耳洞悶感舒服很多，完全沒想到會突然這樣的事情發生，真的很慌很害怕，但還是交給時間，也告訴自己一定會慢慢復原！」

張棋惠表示，這段病程彷彿過了半個世紀之久，無法專心做任何事情，甚至對飲食也失去興趣，感覺人生幾乎無望，在耳鳴最嚴重的夜晚，她跑到兒子房間睡覺，還開了白噪音，並將空氣清淨機調到較大聲，以幫助掩蓋耳鳴的聲音。第7天再次醒來時，驚喜發現耳鳴聲消失了，讓她總算鬆了一口氣。

▲張棋惠。（圖／翻攝自IG／張棋惠）