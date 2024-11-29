戶田惠梨香爆拍新戲突昏倒！產後2年首復出主演…劇組一度陷停拍

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星戶田惠梨香驚傳在新劇拍攝中病倒！她2020年與男星松坂桃李結婚，並於2022年懷孕生下一子，產後2年終於復出主演新劇，而且是國際串流平台投資的大作，不料被媒體爆料拍戲過程中病倒，拍攝行程因此中斷。

▲戶田惠梨香產後2年復出，接拍串流平台製作的劇集。（圖／翻攝自IG）

據日媒《週刊女性》報導，戶田惠梨香接下Netflix製作的新戲，將是一部描述占星師細木數子的自傳式影集，扮演曾轟動社會的爭議名人「細木數子」。而細木數子活躍於2000年代，招牌口頭禪是「你會下地獄哦！」其主持的節目曾創下最高23.5%的收視率，堪稱紅遍全日本，但2008年起逐漸減少螢光幕前露臉，並於2021年逝世，她的精采人生將拍成串流劇集，被高度期待會成為話題大作。

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▲戶田惠梨香將扮演占卜師細木數子。（圖／翻攝自IG、X）

製作公司相關人員爆料，戶田惠梨香已經低調開始新劇拍攝，並且為了重現細木數子曾在銀座、赤坂擔任過夜店媽媽桑的情節，在千葉某學校的體育館內搭建了當時夜店的場景進行拍攝。而當時天氣還是很熱的時期，體育館內氣溫相當高，她發生拍攝中昏倒的狀況，且穿著和服布料較厚，容易蓄熱，為了慎重起見，拍攝不得不中斷數日。

由於這部是戶田惠梨香產後復出第一部戲，拍攝進度一度令人不安，後來她身體好轉，已經順利復拍。此外，爆料者透露她曾帶孩子來片場，拍攝休息期間，和工作人員熱烈討論她過去出演的電視劇《SPEC》，「儘管需要兼顧工作和育兒，仍然展現出堅毅的態度，全心投入拍攝」。

日本娛樂圈近年藝人紛紛轉向與國際串流平台合作，從演出配角到接下主演，片酬都高於日本市場，且一部劇集會投資將近10億日幣（約台幣2.2億元）的高預算，吸引幕前幕後人員挑戰。然而日媒也曾分析利弊，演員一旦接下串流平台劇集，拍攝期間演藝活動會有很大限制，期間長達數個月。