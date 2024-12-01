ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／12月1日星座運勢　金牛展現好人緣「3運全有助攻」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作實力提升
感情：多點甜言蜜語
財運：多閱讀有收穫
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：自我技術提升
感情：戀情進展順利
財運：獲得意外之財
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

天秤座

工作：升官加薪機會
感情：與異性多聊天
財運：投資瞄準時機
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：說好話得人緣
感情：愛情甜蜜快樂
財運：看看投資筆記
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：天秤

金牛座

工作：獲得技術支援
感情：伴侶更加支持
財運：舊識提供協助
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：獅子

處女座

工作：職等獲得提升
感情：有心動的感覺
財運：股票族易獲利
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：決策很有魄力
感情：愛情際遇頗好
財運：留意財經消息
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女

天蠍座

工作：取得小道消息
感情：療癒幸福感情
財運：做好投資計劃
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶

雙魚座

工作：上班心情愉快
感情：愛情機會很多
財運：投資思路清晰
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：開通事業版圖
感情：激情保持長久
財運：求財積極進取
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子

獅子座

工作：待人合情合理
感情：微笑待人友善
財運：發現投資方向
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手

射手座

工作：得到機密商機
感情：燦爛甜美笑容
財運：投資不必執著
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

飯店浴室天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼　去買樂透中獎了

飯店浴室天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼　去買樂透中獎了

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

MMA／直播出事！女星失手重摔aespa「最佳女團」獎盃　崩潰當場下跪

MMA／直播出事！女星失手重摔aespa「最佳女團」獎盃　崩潰當場下跪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

快訊／(G)I-DLE奪大賞！小娟霸氣宣布「5人全決定續約」成員哭了

「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食

直播主爆黃曉明、葉珂已分手！　曬聊天紀錄「黃哥感謝你」

六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好

HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

飯店浴室天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼　去買樂透中獎了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《青龍》13貼文「獨關鄭雨盛留言」！　離婚律師呼籲外界別再罵
  2. 連線／《破·地獄》許冠文累到躺棺材休息　黃子華嘆：人比鬼可怕
  3. 小孟老師／12月1日星座運勢　金牛展現好人緣「3運全有助攻」
  4. 《彈一場完美戀愛》榮登「全球BL第一殿堂」　經紀公司力邀劉泯廷赴泰
  5. 隋棠肉搏胡宇威害她「下半身失去知覺」　曾沛慈為愛犧牲放棄圓夢
  6. 恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光
  7. 阿本傻眼揭朋友「雙面行徑」　自嘲白痴：還替討厭我的人設想
  8. 「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝逝！終年44歲　遺體疑遭愛犬啃食
  9. 六月8歲女兒暴風成長！　「擺拍秀大長腿」網讚：爸媽基因好
  10. HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366