小孟老師／12月1日星座運勢　金牛展現好人緣「3運全有助攻」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：工作實力提升

感情：多點甜言蜜語

財運：多閱讀有收穫

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：雙魚

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雙子座

工作：自我技術提升

感情：戀情進展順利

財運：獲得意外之財

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：牡羊

天秤座

工作：升官加薪機會

感情：與異性多聊天

財運：投資瞄準時機

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：說好話得人緣

感情：愛情甜蜜快樂

財運：看看投資筆記

幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：天秤

金牛座



工作：獲得技術支援

感情：伴侶更加支持

財運：舊識提供協助

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：獅子

處女座

工作：職等獲得提升

感情：有心動的感覺

財運：股票族易獲利

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：決策很有魄力

感情：愛情際遇頗好

財運：留意財經消息

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：處女

天蠍座

工作：取得小道消息

感情：療癒幸福感情

財運：做好投資計劃

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：水瓶

雙魚座

工作：上班心情愉快

感情：愛情機會很多

財運：投資思路清晰

幸運色：黑色

貴人：處女

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：開通事業版圖

感情：激情保持長久

財運：求財積極進取

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：雙子

獅子座

工作：待人合情合理

感情：微笑待人友善

財運：發現投資方向

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：射手

射手座

工作：得到機密商機

感情：燦爛甜美笑容

財運：投資不必執著

幸運色：大紅色

貴人：雙子

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。