移居杜拜展開新人生　琳賽蘿涵滿血復活回歸影壇

▲琳賽蘿涵出席《我瞞的聖誕》的紐約首映活動。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）終於擺脫曾經不斷酗酒鬧事的低潮期，除了與老公巴德沙馬斯（Bader Shammas）一起在杜拜組織家庭、生了小孩以外，也靠著與Netflix簽下3部電影合約，讓她重返鎂光燈下。

對於外界很好奇，2014年搬去杜拜、打算痛改前非的琳賽蘿涵，如何在當地生活，她笑說其實沒有不同，就是每天跟兒子一起起床，做做皮拉提斯，或者帶小孩溜公園、共進早餐，「我想這是任何一般媽媽都會在日常生活中做的事情，不管人是在洛杉磯還是哪裡都一樣。我想，唯一的差別是，就是時區吧！當我開始工作時，的確跟其他地區有很大的脫節，我都在下午3、4點打電話到紐約，然後接著是洛杉磯。」

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▲琳賽蘿涵身穿祖海慕拉設計的黑色V領晚禮服，配戴Briony Raymond的珠寶。（圖／Netflix提供）

雖然平日的生活都在杜拜，但琳賽蘿涵表示耶誕假期，人會在美國跟家人一起度過。而且不管人在哪裡，家裡都會擺耶誕樹。加上兒子也慢慢長大了，她說，「他現在變更大了，所以耶誕節也變得更好玩，因為可以有更多好玩的事跟他分享。一切變得更加美好，更加特別。」她還說兒子會想嘗試拔掉她的頭髮，好拿來裝飾自己光溜溜的頭皮。

《我瞞的聖誕》的開場片頭回顧了近10年來的世界大事，琳賽蘿涵也有感而發，表示自己也是比較懷舊一點的人，像是以前僅有翻蓋手機的年代，「還有劇本，我一直從電子郵件信箱收到劇本，但我無法，我都會回：『你們知道我辦不到啊，請給我紙本好嗎？』我是老派的人，但我必須說，這樣做是因為方便我可以在劇本上頭做筆記。我無法在電腦螢幕或平板上頭這樣做，那是不太一樣的。當然翻閱紙張的感覺也有些多愁善感的情緒，因為人的心情會在一開始翻閱時，跟看完整個劇本時，感受會不一樣的。」《我瞞的聖誕》已經在Netflix上架。



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