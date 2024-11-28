直擊／道枝駿佑來了！　浪花男子帥氣現身「機場擠600人」當場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

隸屬於星達拓娛樂公司的日本7人人氣男團浪花男子，即將在本週六、日在台北小巨蛋開唱，也是他們的首場海外演出，今（28日）他們在中午左右抵達台北松山機場，吸引600名粉絲搶接機，粉絲除了帶團員的扇子，也親製各種應援板。

▲日本人氣男團浪花男子抵台，左起大橋和也、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿祐、長尾謙杜、藤原丈一郎。（圖／記者黃克翔攝）

有女粉絲苦守18小時，今凌晨兩點就在機場外等候，另外還有一名男粉絲昨天才從大阪返台，半夜落地後，進旅館放完行李又衝來機場接機，就為了能近距離見到偶像一面。

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當浪花男子全員一現身機場大廳，現場尖叫聲幾乎要震破屋頂，更出動40名保鑣到場，團員們穿搭休息但又不失帥氣，不只頻頻親切揮手、比手指愛心，也轉身和久候的粉絲打招呼，藤原丈一郎還比出西畑大吾發明的團體手勢「chuki chuki」手勢，相當可愛。

▲▼ 浪花男子的人氣成員道枝駿佑。（圖／記者黃克翔攝）

浪花男子由藤原丈一郎、西畑大吾、大橋和也、高橋恭平、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜共7人組成，於2021年正式出道，出道單曲〈初心LOVE〉首週開出70.6萬張銷量，歌曲播放次數也破億，堪稱目前日本的超人氣男團。而浪花男子的快閃店「NANIWA no NIWA in ASIA」也有台北場，即日起至12月8日在台北華山文創園區西四館登場。

▼浪花男子在松山機場掀起暴動，成員也開心揮手，下起為長尾謙杜及道枝駿佑、藤原丈一郎（藍衣者）。（圖／記者黃克翔攝）