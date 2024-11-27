臺北跨年揭曉登台韓星　跨後雙卡司梁詠琪、八三夭重磅登場

記者葉文正／台北報導

全台最受矚目的跨年盛事「2025臺北最High新年城」跨年晚會，今年由連續6年接下臺北跨年的新生代主持天后Lulu黃路梓茵搭檔TVBS《食尚玩家》「熱血48小時」組合朵拉、風田、威廉。今（27）日記者會上Lulu坦言「跟TVBS的當家主持人們一起合作，格外的安心」！韓星則是Apink挑大樑，邀請大家一起觀賞101煙火。

▲ 「2025臺北最HIGH新年城」 亮點記者會，朵拉(左)與LuLu 。（圖／記者黃克翔攝）

Lulu今穿著細肩擔紗裙洋裝亮麗登場，她已連續6年接下「2025臺北最High新年城」跨年晚會主持，2016年則是和吳宗憲、納豆搭檔主持，共7度接下台北跨年，她開心稱：「就是很榮幸！這是第7次，真的是台北跨年地縛靈，每年都最近的看到101的煙火，幫大家服務。」

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▲ LuLu已是7度主持北跨 。（圖／記者黃克翔攝）

名單揭曉後，今年臺北跨年擁有全臺獨家亮點，更有創新合作的演出陣容，包含由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties 小龍女與 DJ Rayray 聯手為新的一年獻上最振奮人心的演出。

▲ 朵拉越來越有大將之風 。（圖／記者黃克翔攝）

J.Sheon 與 Karencici 則將帶來時尚潮流與節奏藍調、嘻哈的音樂碰撞,而「臺灣之光」霹莊舞奧運國子孫振與City4舞團也將強勢席捲跨年舞台。此外,還有睽違9年，準備在明年重返臺北小巨蛋舉辦演唱會的戴佩妮以及楊乃文、李聖傑、黃宣等多組實力派唱將為臺北獨家演出,搭配第一次卡司，集結 TRASH與怕胖團、Apink、Energy、宇宙人等樂團的最佳陣容。

▲ 朵拉(左)與LuLu跟市府團隊合影 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，臺北市商業處結合本市15大百貨體系業者，共同打造逾80處耶誕燈飾，即日起至114年1月1日辦理「2024 成給耶誕玩台北」 活動、19場次「全民制光」快閃活動，邀請大家一起尋找今年限定出沒—「鹿鹿快問隊」的神秘蹤跡，拍照打卡上傳至商業處粉絲團，還可參加抽獎活動，最大獎為2萬元指定百貨禮券！