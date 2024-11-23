金馬獎／最佳新導演曾威量　感謝施名帥姚淳耀鼓勵

記者葉文正／台北報導

導演曾威量與尹又巧今年奪下金馬61最佳新導演獎，曾威量以一位新加坡人到台灣念大學，又進行跨國拍攝的《白衣蒼狗》，坦言非常困難，他不僅感謝侯孝賢等導演的提攜，也謝謝施名帥與姚淳耀等好友的力挺與支持，更感謝太太的支持，才有這樣的成就。

▲第61屆金馬獎最佳新導演，曾威量(右)、尹又巧《白衣蒼狗》。（圖／記者林敬旻攝）

曾威量感動地說：「謝謝，我覺得一個新導演誕生真的不應，也請大家給我的劇組掌聲，這部片我想說的是，我做了一部很艱難的片，承蒙很多人努力，可以走到今天，除了劇組外，我放手來到台灣，很不容易，很感謝家人，讓我追尋電影這個夢，讓太太讓我不只有眼前路，也有身後身，也感謝施名帥與姚淳耀等好友，還有很特別的是金馬電影學院，以及我的導師侯孝賢，給我很大的轉機，最後想把這個獎，獻給每個新電影的前輩們，讓跨越在南洋的我，得以到這塊島嶼創作。」

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▲兩人提到跨國拍攝的困難。（圖／記者林敬旻攝）

他也提到，拍這部電影很辛苦的原因，是因為電影市場上有點低迷，資金籌措上有門檻，主演是泰國梁朝偉(Wanlop RUNGKUMJAD)，作為一部台灣電影，但選擇非華裔演員主演是很困難的，選角上更花心力，跨國合製更是很大考驗。」

曾威量也說，找春風來演出並不難，最難的是，他有對團員跟公司的擔當，他可以來演出，又參與，又提供最大付出與努力，讓大家到他的表演更上一層樓。

尹又巧則簡短表示，謝謝評審與金馬獎，畢竟一部處女作問世要很多人跟很多單位致詞，很不真實，很開心帶著白衣蒼狗回到台灣，謝謝肯定。