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MAMA／aespa 〈Supernova〉奪年度歌曲！　Karina：2024願望實現了

記者張筱涵／綜合報導

aespa〈Supernova〉獲得2024MAMA的年度歌曲獎，這首歌今年可說是相當火紅，創下連續15周一位的紀錄。隊長Karina講感言時就說到，她們一直很希望今年有機會獲得大賞，如今在2024MAMA頒獎典禮能夠實現，感到十分幸福也感謝粉絲的支持。

▲▼aespa。（圖／翻攝自MyVideo）▲▼aespa。（圖／翻攝自MyVideo）▲▼aespa。（圖／翻攝自MyVideo）

▲aespa〈Supernova〉奪年度歌曲獎。（圖／翻攝自MyVideo）

Ningning首先發表感言，開頭就坦承對得獎的驚喜，進而感謝所有人對〈Supernova〉的喜愛，承諾會更加努力帶來更好的歌曲，貼心的她更在說完韓文後，特別再以母語中文翻譯，讓中文母語的粉絲也能即時收到她的心意。

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Winter接著臉上充滿幸福的笑容，喊著「還有我們MY們」並表達感謝之意，就像一直以來所說的，很感謝給予aespa幫助的所有人，也感謝經紀公司SM娛樂，最後更俏皮說著「我愛你們」並在臉前比愛心。

Giselle則以韓文和英文說「謝謝大家今年給我們這麼多的愛，沒有你們，我們就沒辦法站在這裡」。最後是隊長Karina，她提到團隊今年有說希望能夠獲得大賞一次，因此今天能夠實現，回憶第一年站上MAMA時還在疫情時代，如今能夠在這麼多粉絲前獲獎，真的非常開心。

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