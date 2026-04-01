嚴立婷增肌24天認「比減脂難好多」　揭魔鬼訓練計畫：沒那麼簡單

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（1）日她就發文曬出近照，同時也寫下自己增肌第24天的真實心聲，「增肌真的比減脂難好多，真心沒那麼簡單。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲嚴立婷。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）



嚴立婷透露，自己已挑戰增肌第24天，同時也忍不住感嘆「增肌沒朋友。」她直言，如果只是要瘦身，對她而言並非難事，只要靠著忌口及意志力，就能搞定，但想要增加肌肉量卻是完全不同的層次，為此她不禁直呼：「增肌...真心沒那麼簡單。」

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嚴立婷坦言，自己渴望成為小腹肌人，並下定決心要徹底消滅照片中那坨肉。為了達成理想中的線條，她表示自己維持每週固定訓練4次的頻率，並每天如實、嚴格地記錄下所有攝取的飲食內容。她笑稱，自己現在完全是個乖學生，都要按時向營養師回報，確保每口吃進去的營養都能精準到位。

▲嚴立婷PO增肌心得。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）

嚴立婷分享，某次一位好友看了她的飲食紀錄後，竟然大驚失色地表示，如果必須照著這種菜單過生活，可能會得憂鬱症。為此，嚴立婷笑稱：「不要問我為什麼，其實我也不知道，反正這次，我就想堅持。」