原文會進駐青埔！3年輕藝術家「探索桃園老城」　深入調查芭里社區

記者黃庠棻／台北報導

財團法人原住民族文化事業基金會（以下簡稱原文會）預計於2027年正式進駐桃園青埔園區，為深化與在地的文化連結，原文會於今（2026）年春季正式展開Pulima 藝術節前導計畫「Open, and Next：藝想實驗場」，串聯桃園在地文史與生態團隊。

▲桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（圖／原文會提供）

原文會帶領SiyatMoses阮原閩、Ali Istanda胡家瑜與maya' a taboeh hayawan羅媛三位原住民族駐村藝術家，深入老城區與水文地景進行田野踏查 ，盼以文化藝術為媒介挖掘地方內容，為永久會址醞釀美感經驗，創作成果預計將於「2026 台灣設計展」盛大亮相。

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▲桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（圖／原文會提供）

「Open, and Next：藝想實驗場」首波行動邀請三位青年原民藝術家，攜手桃托邦藝文聯盟、中華民國自然步道協會、桃園藝文陣線聯盟，於3月27日至3月30日進行桃園在地深度走讀，將採集而來的地方記憶，作為未來藝術駐村創作與工作坊的靈感來源。

▲桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（圖／原文會提供）

踏查如同攤開一幅桃園的時光地圖，團隊在老城區找尋在地故事，從信仰中心景福宮出發，鑽入巷弄之中，或採集舊市場的飲食文化，或透過夜間導覽，探尋地方奇聞傳說。此外，也沿著老街溪畔聆聽河川整治故事，走訪青塘園，觀察農業埤塘如何轉身為景觀公園。並走讀大樓林立的青埔，聆聽青埔人的兒時鄉村回憶，更在芭里社區，見證食農教育與社造的影響力。

桃園素有「千塘之鄉」美名，長年滋養著地方聚落，然面對桃園青埔的變化， maya' a taboeh hayawan羅媛（賽夏族）表示「在快速變動中，往往只剩下照片與人的記憶能串聯過去與未來。」她的創作將聚焦於「人」的感受，透過身體感知挖掘家園變遷的深層情感。

▲桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（圖／原文會提供）

SiyatMoses阮原閔（賽德克族）則深受桃園市中心「文化混雜」的狀態吸引，他認為移工與新住民的共處，以及戲院、銀樓的交雜景觀，正回應了他的個人身份認同「創作將回到材質的混合運用，來回應『交換』與桃園的持續變動。」

Ali Istanda胡家瑜（布農族）則察覺到在地人於變遷過程中產生的失落感。她希望轉化這份悲傷，用另一種心境面對，創作將結合獨特的埤塘水文意象，為參與者提供正向的心理依託。

▲桃園青埔長大的「桃園藝文陣線聯盟」夥伴，分享兒時記憶與青埔快速變遷的歷程。（圖／原文會提供）

藝術家將進駐桃園KIRI 國際原住民族文創園區，將採集而來的生活元素如日常的植物纖維、舊布料或是埤塘的自然紋理，透過編織創作、版畫拓印與身體書寫等方式進行轉譯，大眾可在7月至8月「Open Studio 開放工作室」期間，欣賞藝術家駐店創作，並事先報名「參與式工作坊」進行集體創作，成為藝術共創者，讓原住民族當代美學不再遙遠，而是根植於大眾共同的感官體驗。

未來，這批承載著土地溫度與藝術家生命經驗的作品，將與Pulima「兒少美感創作計畫」的創作成果相互輝映，共同於2026年首次於桃園舉辦的「台灣設計展」中展出。

此次亦與桃園市政府原住民族行政局合作，於其衛星展區KIRI 國際原住民族文創園區呈現，展現Pulima原住民族當代藝術的多元面貌。原文會期許透過持續進行的藝術行動，讓 2027 年即將落成的永久會址，不只是一處建築的空間，更是一個與地方共生、共創，持續說故事的文化平台。