黃韻玲交棒...北流新任董事長是他！　董事名單「驚見超大咖天團成員」

記者蔡琛儀／台北報導

臺北流行音樂中心今（1日）喜迎六週年，同時迎接第三屆董監事上任，揭曉新任董事長由梁序倫接棒，第三屆董監事名單也曝光，董事除了新任董事長梁序倫，還有天團蘇打綠團長阿福（何景揚）、前高流執行長李欣芸、金曲歌后紀曉君、續任的製作人鍾成虎、文化局長蔡詩萍等15位業內專業人士，監事名單則有知名音樂人陳子鴻等5人。

▲北流新任董事長梁序倫及第三屆董監事。（圖／北流提供）

卸任的前董事長黃韻玲感性表示：「因為音樂，我一路走到今天。如何讓下個世代愛音樂的年輕人，走得更順一點、更有機會被看見，也更有勇氣走進這個產業，是我常常在思考的事情。北流不只是現在，更是最『靠近未來的地方』，在新團隊的帶領下，他一定會繼續長大，好事也會繼續發生。無論在哪裡，我一定都會繼續支持著北流，這個大家用盡心血及愛耕耘的地方。」

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▲北流前、新任董事長黃韻玲與梁序倫交接。（圖／北流提供）

交接典禮上，新任梁序倫董事長提到：「北流未來核心發展的願景，除了延續黃韻玲董事長擘劃的前景，同時有二個公共任務目標，包含將北流打造成亞太地區重要的流行音樂交流平台，以及透過人才、文化、環境達到永續經營的目標。希望歷屆董監事們繼續支持，以豐富的產業知識與資源，與現在流行音樂業界優秀的青年音樂人共同努力，推動臺灣流行音樂產業。」