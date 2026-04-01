獨／王俐人吹風機開團激凸網友醉了　點閱超過400萬銷售數字出爐

記者葉文正／台北報導

49 歲女星王俐人雖然年近半百，但依舊保養得宜。近日她大方分享換了新吹風機的好心情，透露頭髮變得更滑順。然而影片中她身穿一件深色低胸細肩帶絲質睡衣，大方展露性感好身材，傲人上圍更是不經意見客，網友幾乎都已經醉翁之意不在酒，而今天團購結束，銷售數字也出爐了。

▲王俐人自然呈現賣吹風機。（圖／王俐人提供）

王俐人受訪時表示，我是幫忙朋友的團購，「原本設定可以賣30支就很好了，這次從頭到尾賣了60支，本來只賣三十支，朋友還說我太誠實，應該可以用一些數字吸引網友購買的。」

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▲王俐人快五十歲仍有粉絲支持。（圖／王俐人提供）

不過他上圍本來就很傲人，加上有激凸的現象，網友根本歪樓，直言沒在看吹風機了，六支影片加起來點閱逼近4百萬，相當驚人，對此她也說：「沒關係，我現在快五十歲了，還有小鮮肉或是哥哥們想看，都叫我姐姐，我要很柔性，至少有人願意看我，演藝圈又很現實，反正紅也會被批評，現在就是做自己，我本來就不愛穿胸罩的，比如說穿毛衣寬鬆，洗澡完要穿上胸罩那麼累幹嘛，我也有認真回應粉絲，現在是想說，也要導入女生才好，我沒有女生緣，可能我沒有小孩，不能曬家庭照，先生都在大陸，我過著偽單身生活。」

▲王俐人希望靠自己養活自己。（圖／王俐人提供）

而她去年因為到火鍋店用餐，要求把蛋打包，引起負面評論，她很無奈：「為了一顆蛋，我沒有通告可以上，每個人都在斜槓，都在學習團購，很多商品來找我們，現在要把藝人光環拉下，人生要五十了，我也開始學用IG，用講的沒有用，就是賣一個吹風機，早知道就畫的漂漂亮亮，不然真的很多不同評價。」

▲王俐人因為一顆蛋事件被批評。（圖／王俐人提供）

而王俐人出道時，其實就曾拍過全裸入鏡的廣告，她也解釋：「當年廣告其實三點不露的，我們在國外每天都激凸，台灣文化就很喜歡看這些，我沒想太多，純粹吹頭髮，我也不相信有任何一個女生穿上胸罩化妝後再吹頭髮，我就是自然呈現。」

她說現在就是豁出去了，「年輕時候不能露，為家庭還有另一半，做任何事情都還要在乎另外一半，現在粉絲都會固定傳簡訊給我，身邊朋友也都有幫我點閱，這比我沒有工作，幫人家在外面打工好了，打工還要卡時間在那邊，還算是好的開始。頭一次有這樣成績我已經很感謝。」

她也感嘆：「我們很久沒有拍戲了，大家都忘了我們是誰，現在開了一扇新的門，新年後都沒有通告，經紀人努力推，卻沒有下文，談話性節目多，為何沒有人要我去談蛋的事，大家都在講當小三，唯一只有媒體來問我，我要幫自己，就要看開跟放下，現在不想吃零食，我要運動了，不能再更胖下去，這是正面激勵，雖然女生很討厭我，但是我會繼續帶好的商品給大家。」