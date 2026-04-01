賈永婕愚人節PO文「爆料小S私事」　釣出本尊：反省一下自己

記者王靖淳／綜合報導

台北101董事長賈永婕今（1）日透過臉書發布一篇文章，並在文中點名好姐妹小S，預告將爆料對方的私事，貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，不少人紛紛猜測是在開愚人節的玩笑話，就連小S稍早也現身留言回覆好友，引發熱議。

▲賈永婕、小S。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕以氣憤的口吻發文預告，明天早上將在101觀景台召開記者會，並揚言要當眾爆料關於小S的極度勁爆私事，甚至直呼：「非常勁爆，氣死我了！」面對好友的宣戰，小S現身留言區，並語帶調侃地哀求：「親愛的永婕，拜託不要說，我怕妳承受不了。畢竟我的心還在修復中，妳不會那麼殘忍的。」

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▲賈永婕疑似發布愚人節貼文。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

隨後，小S更半真半假地留言爆料賈永婕的老公向自己告白，理由竟是因為賈永婕當上董事長後，老公備受忽視，小S更不忘建議好友：「妳應該體諒他，也反省一下自己。」為此，賈永婕隨即回應小S，乾脆大方表示：「我祝福你們，今天晚上他是你的。」兩人一來一往的留言內容曝光後，湧入大批網友笑稱「愚人節快樂」、「4/1妳騙不到我的！」