八點檔女神新婚4個月宣布懷孕！　愚人節曬「寶寶超音波」證實了

記者黃庠棻／台北報導

女星許鈞鈞演出《戲說台灣》打開知名度，之後陸續演出多部八點檔，包含《一家人》、《天道》、《願望》等，在2026年元旦在社群網站上驚喜公開結婚消息，沒想到喜訊公開4個月後，在今（1）日曬出超音波大方認了已經懷孕。

▲許鈞鈞證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞）

許鈞鈞今（1）日在社群網站上發文，寫下「終於可以跟大家分享這個好消息了，我的小寶寶，已經悄悄來到三個月了。這段時間其實過得既期待又緊張，每一天都小心翼翼地守護著這個小生命。從一開始的不安、到現在慢慢穩定，真的很感謝一路以來的平安與照顧，也謝謝一直關心我的你們。」

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▲許鈞鈞證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞）

接著，許鈞鈞說道「現在終於可以放心告訴大家了！接下來會用更多愛，慢慢迎接你的到來，請多多指教，要升級當媽媽了」，開心宣佈懷孕的好消息，同時也曬出一張寫著「十週」的超音波照，由於宣布的時間剛好是愚人節，她的經紀人也強調「是的是的，是好消息唷」證實喜訊。

▲許鈞鈞證實懷孕。（圖／翻攝自Facebook／許鈞鈞）