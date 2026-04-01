消失歌壇3年！　台語歌王「超狂新身份」曝光

▲施文彬、張秀卿·、王彩樺、陳孟賢出席2026藍寶石大歌廳演唱會彩排。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，將於母親節檔期5月9日、10日熱鬧登場，金曲歌王施文彬、金曲歌后張秀卿、保庇天后王彩樺、全球巨星陳孟賢今（1日）齊聚北流團練暖身，合唱經典〈傷心酒店〉，大跳〈跍落爬起〉，經典金曲與綜藝橋段輪番上陣，提前炒熱話題，許久未發專輯的施文彬，近年變身台灣電競協會理事長，被譽為「電競教父」的他，更笑說：「現在遊戲是主業，音樂才是副業。」

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▲施文彬、張秀卿·、王彩樺、陳孟賢齊聚彩排。（圖／記者黃克翔攝）



施文彬已經3年沒有發片，他表示疫情前自己都維持一年出一張專輯，「滿60歲開始決定把步伐放慢，把歌寫的完整一點再推出。」也提到近年一直有在創作，預計明年有個唱，他現在每天花3、4小時開遊戲實況，透露收入還不錯，近期也因一張慶祝兒子退伍的合照引發熱議，他自豪分享大兒子不僅順利退伍，更是名優秀的公務人員，退伍隔日便無縫接軌回到學校任教，對於不少藝人傳出花錢閃兵的話題，施文彬低調不多說，僅表示：「我的孩子有去當兵，我覺得很光榮！」

金曲歌后張秀卿與保庇天后王彩樺將在本屆演出中驚喜合體，兩人預告將為藍寶石設計專屬橋段，張秀卿充滿信心地表示：「剛剛彩排只發揮了三分功力，正式表演絕對火力全開！」王彩樺則透露造型將極盡性感，更幽默喊話：「單身的阿公、叔叔們聽好，到時候會讓大家隱約看到『壽桃』，順便幫大家『慶生』！」面對王彩樺的火辣叫陣，張秀卿也不甘示弱，笑稱造型絕對不會輸。

