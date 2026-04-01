廣末涼子宣布復工！1年前追撞車禍遭逮　揭躁鬱症休養現況

記者蔡宜芳／綜合報導

日本45歲女星廣末涼子在去年因交通意外及罹患躁鬱症、甲狀腺機能亢進而停工，經過近一年的休養，今（1）日透過官網致歉，並預告將逐步復工。她也表示，未來將以健康管理為優先，不再勉強投入工作，消息一出便引發外界高度關注。

▲廣末涼子在去年傷害風波後，已經停工1年。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_hirosue_official）

廣末涼子的經紀公司R.H. 1日在官網再次為2025年發生的風波致歉，坦言帶給相關人士與粉絲極大的擔憂與困擾。公司表示，廣末在努力康復的同時，也一直在思考未來的去向，決定從4月起逐步恢復活動，「基於這次的經驗，將徹底做好健康管理，以不勉強的方式投入工作。雖然才剛重新起步，但若能得到各位的溫暖守護，將不勝榮幸。今後也請多多指教。」

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廣末涼子本人也提到，這段日子不僅讓體力恢復，更獲得審視自我的契機，「得到了人生中寶貴的時間與契機。在認清自己的軟弱與特質的同時，我想探索自己能做的工作以及與作品相處的方式。今後也請多多關照。」

▲廣末涼子宣布復工。（圖／翻攝自廣末涼子官網）

此前，廣末涼子於去年4月在新東名高速公路發生追撞車禍，導致同車男性受傷，隨後又捲入與護理師的傷害糾紛，遭到逮捕，震驚日本演藝圈。最終其傷害罪獲不起訴處分，交通違規部分則被略式起訴。