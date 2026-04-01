巫苡萱一刀掰了過肩長髮！　新造型曝光網笑了：愚人節快樂

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神巫苡萱平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（1）日她就在臉書發文曬出近照，透露自己把頭髮剪短了。貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，也有不少人留言猜測她是在開愚人節笑話，引發熱議。

▲巫苡萱向來以長髮亮相。（圖／翻攝自Facebook／巫苡萱Ava Wu）

透過巫苡萱分享的照片可見到，她將向來的招牌長髮剪成「一刀切」短髮，髮尾呈現平整且俐落的直線剪裁，長度落在下巴與肩膀之間，她的頭頂部分保持著深髮色，隨後過渡到中段的淺金色，最後在髮尾處再度回歸深，還特別搭配了齊平的眉上平瀏海。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巫苡萱換新髮型。（圖／翻攝自Facebook／巫苡萱Ava Wu）

巫苡萱在文中透露，她在早上八點半衝去髮廊染浣熊染，並開心表示自己對於一刀切的新髮型感到相當滿意，「新髮型好喜歡！今天來樂天桃園球場可以看到新面貌的我喔。」照片曝光後，立刻湧入大批網友寫下稱讚留言「好美哦」、「好可愛」，不過也有人懷疑她在愚人節笑話，紛紛表示「愚人節快樂」、「4月1日的頭髮。」